Allegri nuovo allenatore del Napoli: ufficiale la risoluzione con il Milan

NAPOLI - La notizia era nell'aria da giorni, ora è arrivata anche l'ufficialità: Massimiliano Allegri ha risolto il suo contratto con il Milan ed è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Mancava solo l’ultimo passaggio, ovvero la risoluzione dell’attuale legame con i rossoneri, in scadenza tra un anno - il 30 giugno 2027 - che è arrivata questa sera (lunedì 29 giugno). Ora Max firmerà l'atteso accordo con il Napoli fino al 2029. Il resto è storia nota: l'intesa tra il club azzurro e il tecnico livornese è stata raggiunta da tempo, con Allegri già al lavoro in sinergia con il ds Manna per il mercato e per la costruzione della squadra.