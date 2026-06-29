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lunedì 29 giugno 2026
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Allegri nuovo allenatore del Napoli: ufficiale la risoluzione con il Milan© Getty Images

Allegri nuovo allenatore del Napoli: ufficiale la risoluzione con il Milan

Max ha risolto il contratto con il club rossonero: ora la firma con gli azzurri. I dettagli
1 min
TagsAllegrinapoli

NAPOLI - La notizia era nell'aria da giorni, ora è arrivata anche l'ufficialità: Massimiliano Allegri ha risolto il suo contratto con il Milan ed è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Mancava solo l’ultimo passaggio,  ovvero la risoluzione dell’attuale legame con i rossoneri, in scadenza tra un anno - il 30 giugno 2027 - che è arrivata questa sera (lunedì 29 giugno). Ora Max firmerà l'atteso accordo con il Napoli fino al 2029. Il resto è storia nota: l'intesa tra il club azzurro e il tecnico livornese è stata raggiunta da tempo, con Allegri già al lavoro in sinergia con il ds Manna per il mercato e per la costruzione della squadra.

News in aggiornamento

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