Napoli, pronto l'annuncio di Allegri. E c'è la data della presentazione

NAPOLI - De Laurentiis è pronto a twittare: oggi, al massimo domani, è attesa l’investitura ufficiale di Massimiliano Allegri , quattordicesimo allenatore del suo Napoli dal 2004. Il tredicesimo considerando il bis di Mazzarri in due epoche (molto) diverse. Max ha concluso la sua seconda esperienza con il Milan il 25 maggio, qualche giorno fa ha risolto il contratto che lo legava al club fino al 2027 e ora potrà essere annunciato come successore di Antonio Conte . Ha firmato fino al 2029. E così, la storia si ripete dodici anni dopo: era accaduto alla Juventus nel 2014 e ora anche al Napoli. Con una sostanziale differenza, però: all’epoca i due condivisero anche Torino, considerando che Antonio dopo la Juve andò in Nazionale e non ebbe bisogno di cambiare casa, mentre questa volta Allegri sarà l’unico allenatore-residente in città. Sembrava che la famiglia Conte dovesse rinnovare il contratto di affitto dell’appartamento di Chiaia per un altro anno nonostante la fine del rapporto sportivo e invece hanno cominciato a preparare il trasloco. Lasceranno l’abitazione la prossima settimana ma resteranno per sempre cittadini onorari del cuore.

L'annuncio e la presentazione

Per quel che riguarda la presentazione di Allegri, ormai è definitivamente accantonata l’iniziale idea di introdurlo al mondo azzurro direttamente a Dimaro, magari con lo sfondo di una tipica malga della Val di Sole. Il club ha deciso che l’allenatore del Napoli sarà presentato a Napoli martedì 14 luglio. A maggior ragione con il Centenario alle porte. Meglio ancora se in una location suggestiva, facciamo anche grandiosa: a De Laurentiis piace molto l’idea di organizzare il debutto di Max sul palco del San Carlo, il teatro d’opera più antico del mondo, un’icona, un simbolo della città e dell’universo lirico. Il presidente avrebbe addirittura voluto trasformare l’evento in una specie di soirée, ma per il momento non ci sono certezze sull’orario e neanche sulla location. Sarebbe un colpo di teatro in tutti i sensi, nonché una suggestiva introduzione all’apertura delle celebrazioni per i 100 anni di storia del club, datata 1 agosto. Si vedrà. La data, il 14, è l’unica base su cui lavorare: in concomitanza con l’inizio dei test fisici dei convocati per il ritiro, in agenda come sempre al centro sportivo di Castel Volturno, e a tre giorni dalla partenza per il Trentino.

Napoli nel destino

Il primo passo imminente è l’annuncio del nuovo allenatore: De Laurentiis, dicevamo, dovrebbe dargli il benvenuto su X, un tempo Twitter, già oggi (tutt’al più domani). Dopo una lunga ma inevitabile attesa finale per questioni meramente burocratiche, considerando che Max è diventato l’allenatore in pectore pochi giorni dopo la fine del campionato, ma se vogliamo con un anno di ritardo. Sì: Allegri avrebbe dovuto prendere il posto di Conte già nell’estate 2025, dopo il quarto scudetto, ma poi Antonio decise di proseguire e lui accettò la corte del Milan. Evidentemente era destino: alzate il sipario.