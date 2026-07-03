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venerdì 3 luglio 2026
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Napoli, Gila in attesa. E per la porta spunta Restes 

Il mercato degli azzurri entra nel vivo: lo spagnolo della Lazio attende novità
Fabio Tarantino
2 min

NAPOLI- Spunta anche Guillaume Restes del Tolosa tra gli obiettivi del Napoli per la porta. Il portiere classe 2005, Under 21 francese, è un’idea del club alla ricerca di un nuovo numero uno da affiancare a Meret qualora uscisse Milinkovic-Savic, per cui si valutano proposte e su cui arrivano, ad oggi, indiscrezioni sul Besiktas o anche dall’Arabia dove gioca il fratello Sergej, ex Lazio, oggi all’Al-Hilal.

Restes e le uscite

Restes, talento purissimo che si è messo in mostra in Ligue 1, ha una valutazione di almeno 20 milioni e, secondo quanto riportato da L’Equipe, è seguito anche da Aston Villa e Ipswich. Il Napoli riflette, per la porta piace molto Kovar del Psv e Vicario del Tottenham può diventare un’occasione, Juventus permettendo. Ma, come detto, prima le uscite. E allora, attesa per l’eventuale addio di Vanja. Vale lo stesso discorso anche per la difesa. A destra l’Inter accelera per Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, ma il Napoli non lo perde di vista. Ha l’accordo col giocatore e resta vigile.

Gila, Dodò e Norton-Cuffy

Però tiene calde anche le alternative: Dodo della Fiorentina, classe 1998, in scadenza nel 2027, costo 15 milioni, e Norton-Cuffy del Genoa, anni 22 e valutazione simile. Il Genoa apre all’addio, lo ritiene sacrificabile ma alle proprie condizioni. Anche per Mario Gila della Lazio la fase è quella di stallo: c’è l’accordo col giocatore, ma c’è ancora distanza con la Lazio e comunque serve prima un’uscita. Lotito parla anche con il Milan e con l’Atalanta, che ha perso Hien per tre mesi. A Bergamo lo spagnolo ritroverebbe Sarri, suo allenatore all’Olimpico, ma la sua priorità resta il Napoli.

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