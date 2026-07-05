Milinkovic in uscita, piace all’Hull City: quanto può incassare il Napoli

L’Hull City è interessato a Milinkovic-Savic. Qualcosa comincia a muoversi sul fronte del portiere, una delle caselle che il Napoli ha intenzione di rinforzare da qui alla fine del mercato. La situazione in questa fase è da considerarsi in evoluzione: la priorità del club di De Laurentiis è vendere e ridurre considerevolmente il numero dei tesserati, allo stato attuale ritenuto eccessivo. Sono 47 i giocatori della rosa: va da sé che in tanti non saranno convocati per il ritiro di Dimaro, in programma dal 17 al 27 luglio, ma ciò non toglie che bisognerà concludere una lunga serie di operazioni in uscita prima di sbloccare il mercato.

Milinkovic verso la Premier League

In quest’ottica l’eventuale cessione di Vanja, passato rapidamente dalla condizione di portiere in bilico a quella di portiere in uscita, darebbe la stura all’affondo su un profilo da affiancare a Meret. Sulle sue tracce s’era mosso il Besiktas di Italiano con un sondaggio, ma nelle ultime ore è venuta fuori una soluzione in Premier: il neo promosso Hull City, dicevamo, la squadra di Kingston upon Hull, contea dell’East Riding of Yorkshire, allenata dal bosniaco Jakirovic. La valutazione di partenza è 15 milioni di euro. Milinkovic-Savic è arrivato un’estate fa dal Torino, fortemente voluto da Conte soprattutto per la sua capacità di palleggio e le sue doti nel calcio, a fronte di un investimento da quasi 21 milioni di euro, ma l’addio di Antonio ha probabilmente cambiato carte e scenari.

L’agente di Vanja ha cominciato ad allacciare contatti e a valutare le richieste, ma il trasferimento non è mica scontato: sono tanti gli elementi che devono incastrarsi, come sempre, così da soddisfare le tre parti coinvolte nell’affare. Il giocatore e i club. Dalla partenza di Milinkovic dipende strettamente l’affondo su un altro portiere, colpo primario di una ristretta gamma di mosse sul mercato per completare una squadra ritenuta già competitiva da Allegri: Manna s’era mosso su Matej Kovar, portiere ceco del Psv di 26 anni reduce dal Mondiale, e Guglielmo Vicario, 29 anni, in uscita dal Tottenham e valutato una quindicina di milioni (come Mlinkovic). Su di lui c’è anche la Juve. Negli ultimi giorni, in Francia hanno indicato anche il Napoli sulle tracce di Guillaume Restes, 21 anni, alfiere del Tolosa e dell’Under 21 francese.

Gli obiettivi del Napoli

A destra, l’altra priorità di azione, dopo il sorpasso dell’Inter su Khalaili resistono le candidature del brasiliano Dodo della Forentina, 27 anni, e del ventunenne inglese del Genoa, Brooke Norton-Cuffy. In lista anche Raoul Bellanova dell’Atalanta, 26 anni. Ma la filastrocca non cambia: prima vendere, poi si vedrà.