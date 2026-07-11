Il Napoli a un passo da Zeballos: pronti 4 anni di contratto. L’agente è in città per chiudere

Un argentino a casa di Diego. Il Napoli accelera per Exequiel Zeballos , anni 24, esterno del Boca Juniors pronto a trasferirsi in Italia. Ha messo in stand-by altre proposte, aspetta gli azzurri, spera che l’affare si faccia. Questi sono i giorni del grande ottimismo, il suo e quello del ds Manna. Il giocatore è in pugno, è stato bloccato da tempo e ora si attende solo il momento giusto per affondare il colpo e chiudere. La priorità non cambia: prima le uscite. Però il Napoli lavora comunque al mercato in entrata e sonda, studia le mosse giuste, dialoga, si confronta con agenti e intermediari e poi aspetta in sordina prima dell'assalto decisivo. Ha fatto così anche con Zeballos, gioiellino della Bombonera, passato travagliato per una serie di infortuni ma un talento purissimo che ora si sente pronto per il grande salto, per imporsi in Europa. Il tragitto classico di tanti sudamericani che proprio in Serie A si sono poi esaltati. Il Maradona lo aspetta. Allegri pure.

Intesa totale tra Napoli e giocatore

Il Napoli ha l’intesa totale da tempo col suo agente, Diego Merino, che in questi giorni è stato in città e che ha già incontrato anche personalmente Manna nella giornata di mercoledì e con cui i contatti sono comunque frequenti. Il Napoli e Zeballos hanno poco altro da dirsi: accordo quadriennale, intesa fino al 2030, ingaggio da 1,3 milioni e ora il prossimo passaggio è il sì del Boca Juniors. Il Napoli, forte dell’ok del giocatore, sta spingendo per ridurre le pretese economiche del club argentino. La clausola è di 20 milioni di dollari ma il giocatore è ormai fuori rosa dato che va in scadenza e dall’1 luglio è libero di trattare con chiunque. Il Boca aveva registrato la volontà del suo giocatore ed era sceso a 10 milioni, il Napoli prepara offerta da 9. Distanza minima. Occhio alla tempistica, adesso. Ma il Napoli ha la parola di Zeballos che aspetterà gli azzurri.

Zeballos e il no al Cska Mosca

Ecco perché l'argentino ha gentilmente declinato diverse avances, tra cui una proposta che nei giorni scorsi era arrivata dal Cska Mosca. Un'offerta vantaggiosa, di quelle irrinunciabili, però Napoli ha un fascino tutto suo, soprattutto per gli argentini, così Exequiel ha detto 'no, grazie' e ora è sempre in contatto con il suo procuratore per avere notizie positive. Dovrà aspettare un altro po' ma è consapevole della situazione. Sa che il Napoli deve prima fare qualche uscita. Ma l'accordo col giocatore è blindato.

Ideale per il 4-3-3 di Allegri

Zeballos, nato a La Banda, anni 24 compiuti ad aprile, una vita al Boca, 51 gol in totale, è un esterno puro. Piede destro, 174 cm d'altezza, è un dribblomane, adora divertirsi palla al piede, è amante della giocata ad effetto, quella che infiamma i tifosi. Agisce da ala sia a destra che a sinistra. Spesso ha giocato anche tra le linee e qualche volta anche da centravanti. Soluzioni tampone, ovviamente, perché casa sua è la corsia laterale. Nel Napoli, in un ipotetico 4-3-3, potrà agire sia a destra che a sinistra, al posto di Neres o Lang. Per Allegri può essere una pedina in più, un giocatore capace di decidere una partita dal nulla. Ha i numeri per infiammare il Maradona, lui che è già stato capace di accendere la Bombonera. Per un argentino, certe vibrazioni non hanno confini. LPS