Zeballos al Napoli: ecco la strategia di De Laurentiis
NAPOLI - L’offerta è quasi pronta, la sta studiando il Napoli per convincere il Boca Juniors a cedere Exequiel Zeballos. La clausola era di venti milioni di dollari ma il giocatore è in scadenza a dicembre e ormai è fuori rosa. Il prezzo è sceso e l’occasione è ghiotta. Per questo il Napoli sta accelerando per l’intesa totale. De Laurentiis pensa di proporre nove milioni per la fumata bianca. Con il giocatore c’è già accordo per un quadriennale a 1,3 milioni a stagione.
Il Napoli stringe per Zeballos del Boca Juniors
Zeballos, anni 24, può diventare il jolly delle corsie laterali. Un argentino pronto a esaltarsi al Maradona. Tanti infortuni in passato che hanno frenato la sua crescita ma ora è maturo per il grande salto. Ha messo il Napoli in pole rifiutando anche una ricca offerta dal Cska Mosca. Priorità alle cessioni, per il Napoli, ma intanto si lavora alle operazioni in entrata da chiudere al momento opportuno. Zeballos ma non solo.
Dodo e Norton-Cuffy nel mirino, idea Falcone come vice Meret
Tra le priorità del club c’è anche un esterno a destra. Poteva essere Khalaili e ora potrebbe essere Dodo della Fiorentina, anni 27, su cui c’è anche il Nottingham Forest. Il brasiliano partirà non avendo rinnovato e il Napoli si è portato già avanti col lavoro senza dimenticare neppure Norton-Cuffy (22) del Genoa, altro laterale seguito dal direttore sportivo Manna. Per la porta invece l’idea da unire a Kovar (26) del Psv è Falcone (31) del Lecce. Un’alternativa esperta da affiancare a Meret. Prima, però, l’uscita di Milinkovic-Savic: l’Hull City ci prova. Ma serve l’intesa con il Napoli che ancora non c’è.