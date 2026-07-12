Zeballos al Napoli: ecco la strategia di De Laurentiis

NAPOLI - L’offerta è quasi pronta, la sta studiando il Napoli per convincere il Boca Juniors a cedere Exequiel Zeballos. La clausola era di venti milioni di dollari ma il giocatore è in scadenza a dicembre e ormai è fuori rosa. Il prezzo è sceso e l’occasione è ghiotta. Per questo il Napoli sta accelerando per l’intesa totale. De Laurentiis pensa di proporre nove milioni per la fumata bianca. Con il giocatore c’è già accordo per un quadriennale a 1,3 milioni a stagione.