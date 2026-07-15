Favasuli-Fortini e Zeballos in attesa: sarà un Napoli giovane

NAPOLI - Nei discorsi per Dodo , registrando anche la stima di Grosso per Lang , il Napoli con la Fiorentina ha inaugurato un altro argomento: Niccolò Fortini , anni 20, esterno destro e sinistro ex Juve Stabia , 16 presenze la scorsa stagione in Serie A coi viola. C’è anche lui nel folto elenco del ds Manna per il ruolo di laterale di destra, l’alternativa a Di Lorenzo per la prossima stagione aspettando prima le uscite. Fortini si unisce al nome di Costantino Favasuli , classe 2004, due anni più grande, rivelazione in B con il Catanzaro di Aquilani e giocatore di prospettiva che, come Fortini , ha già esordito in Nazionale . Il ds Manna pensa anche a loro, sono simili per identikit e, soprattutto, sono under e dunque non occuperebbero posti in lista (come Norton-Cuffy del Genoa , altro classe 2004 che piace anche all’ Everton ) in lista a differenza di Dodo (27). Un dettaglio non trascurabile per una società che ha una rosa extra-large che va soprattutto sfoltita .

Napoli, ecco Zeballos dal Boca Juniors

Anche per questo motivo, per l’esigenza prima di cedere, il Napoli non ha ancora chiuso per Exequiel Zeballos del Boca Juniors. L’accordo col giocatore è totale, contratto fino al 2031 a 1,3 milioni a stagione. Il 24enne è in attesa, vuole solo il Napoli, sogna l’esordio a casa di Diego, lui che è già stato idolo dei tifosi della Bombonera. Essendo in scadenza a dicembre e non avendo rinnovato è fuori rosa. Il Boca sa di doverlo cedere e non può più pretendere i 20 milioni di dollari della clausola. Pronti 9-10 milioni di dollari dal Napoli, si cerca l’intesa con Riquelme. Da considerare, però, la tempistica.

La stessa che frena, ad oggi, l’arrivo di un altro portiere. Serve prima l’uscita di Milinkovic-Savic, valutato 18 milioni, troppi per l’Hull City che però resta interessato e prepara l’offerta giusta. Sullo sfondo Kovar (26) del Psv ma anche Falcone del Lecce (31) come alternative a Meret che ribalterà le gerarchie tra i pali. In uscita, Verona su Cheddira, Frosinone su Zerbin e Hasa, il Palermo pensa a Rao. L’estate è lunga, come la lista dei partenti.