Napoli, mercato fermo: Zeballos, Dodo e Falcone aspettano, serve cedere gli esuberi

C’è già una novità rispetto al recente passato. Il Napoli domani andrà in ritiro e lo farà senza volti nuovi, senza acquisti. Le new entry, per la stagione 2026-2027, saranno i giocatori di rientro dai prestiti, i vari Lang e Lucca che sono tornati alla base e che lavoreranno con Allegri per farsi conoscere e per meritare la conferma. Sarà extralarge l'organico che andrà in Trentino , il nuovo allenatore dovrà già fare dei tagli perché non potranno essere tutti presenti in Val di Sole. Citando De Laurentiis, i giocatori in organico sono 47 e più di una decina non partiranno domani con il resto della squadra. Il ds Manna è da tempo al lavoro per le uscite, per snellire l'elenco e per far spazio ai volti nuovi. Perché il mercato, al momento, è solo sospeso . Gli acquisti ci saranno e i colpi, alcuni, sono già stati pianificati. Cambia solo la tempistica rispetto alle ultime estati. Ma Allegri potrà presto scartare i suoi regali. Almeno due. Forse tre.

I giocatori che piacciono al Napoli

Tra le priorità del Napoli c'è un esterno a destra, l'alternativa a Di Lorenzo. Poteva essere Khalaili, potrebbe essere comunque Dodo della Fiorentina (che è in scadenza), ma oggi c'è un nome in pole, un giocatore a sorpresa che sta scalando le gerarchie di gradimento del club: è Costantino Favasuli, classe 2004, rivelazione del Catanzaro in B con Aquilani in panchina. Un esterno a tutta fascia che ha già esordito in Nazionale per il quale non sarà difficile, nel caso, trovare l'intesa economica. Il suo agente è Mario Giuffredi che proprio a inizio settimana aveva incontrato il Napoli per definire il rinnovo di Vergara. Favasuli in pole, dunque. Ma nell'elenco di Manna c'è anche Niccolò Fortini della Fiorentina, altro Under (2006) che, come Favasuli, non occuperebbe posto in lista Serie A. Un dettaglio non trascurabile nei ragionamenti del Napoli per la costruzione dell'organico della prossima stagione. A proposito di uscite, ne servirebbe una in attacco per spianare la strada a Exequiel Zeballos, anni 24, talento argentino del Boca Juniors in scadenza a dicembre e già fuori rosa. Partirà, ha l'accordo col Napoli a 1,3 milioni fino al 2031 e aspetta l'intesa tra i club. L'offerta del Napoli è pronta: 9-10 milioni per il sì del club argentino. Uscite permettendo. E anche qui, occhio alla tempistica.

Capitolo portieri

Un altro colpo può arrivare tra i pali. Allegri ha chiarito che nella sua idea c'è un titolare e la sua alternativa. Meret può ribaltare le gerarchie, Milinkovic-Savic è in uscita e Falcone del Lecce è un'opzione sempre più valida nel ruolo di dodicesimo. Non è fuori da radar neppure Kovar del Psv. Prima, però, serve l'addio di Vanja, che è seguito dall'Hull City. De Laurentiis chiede 18 milioni. Poi, dopo esterno e portiere, ogni altro eventuale colpo sarà solo successivo a un'uscita. L'estate è lunga e dunque tutto potrà accadere, ma non in tempi rapidi. Questo Allegri lo sa, ne è consapevole: nessun problema.