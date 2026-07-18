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Zeballos e Favasuli in stand-by: senza uscite non ci saranno entrate

La priorità del Napoli è sfoltire la rosa: a Dimaro sono ben 32 i convocati
Fabio Mandarini
3 min
TagsnapolifavasuliZeballos

Il Napoli e il Boca continuano a lavorare per definire il trasferimento di Exequiel Zeballos. L'attaccante argentino, già fuori rosa da un po' dopo la sua decisione di non rinnovare, è in scadenza e si libererà a dicembre, ma l'intenzione del ds Manna sarebbe quella di inserirlo subito nella rosa di Allegri.

Prima sfoltire, poi comprare

L'accordo con il calciatore è blindato - 5 anni - e la volontà di Exequiel detto il Changuito è interamente colorata d'azzurro: vuole la squadra che fu di Diego e soltanto quella. La valutazione del cartellino è stata definita intorno agli 8,5 milioni di euro, ma per sbloccare l'arrivo di Zeballos si attende una cessione. È una filastrocca da imparare a memoria e da non dimenticare mai: la rosa è già extra large - 32 i convocati a Dimaro - e ciò significa che la prima necessità è vendere. Sfoltire. Senza uscite non ci saranno entrate. Max, però, aspetta un terzino destro e un portiere se andrà via Milinkovic-Savic. Con ordine: sulla fascia, per completare la coppia con Di Lorenzo, il nome che prende quota è Costantino Favasuli del Catanzaro, 7 milioni di valutazione (il 50% spetta alla Fiorentina). Vanja ha qualche chance in Premier: l'Hull City o il Leeds se non chiuderà Suzuki. Cheddira piace a Hellas Verona e Padova. Il Frosinone ha offerto 4 milioni per il tandem Zerbin-Hasa: non bastano. Su Cajuste c'è il Genoa: la richiesta del Napoli oscilla tra i 5 e i 6 milioni.  

 

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