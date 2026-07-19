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Napoli, idea scambio Milinkovic con Vicario. Zeballos e Cavasulli nomi caldi

Il punto sulle trattative più calde in casa azzurra: tutti i dettagli
Fabio Mandarini - Inviato a Dimaro Folgarida
4 min
TagsnapoliCalciomercato

Il Napoli continua a monitorare il mercato in attesa di sbloccare le cessioni. Il punto cardine della storia, oltre a Cajuste & company, continua a essere Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, un anno fa prima scelta di Conte, ha cominciato a lavorare a Dimaro con la consueta nonchalance, ma il suo futuro non è ancora definito. Anzi, resta in bilico. Sospeso tra la prospettiva di restare in una squadra dove le gerarchie sono totalmente stravolte rispetto alla scorsa stagione e la possibilità di un trasferimento. Finora è l'Inghilterra, la Premier, il mercato che più d'ogni altro ha recepito il suo nome, ma l'offerta dell'Hull City non convince il Napoli e l'ipotesi Leeds è sospesa all'esito dei negoziati per Suzuki. Sullo sfondo, una terza porta. Una possibilità che in un colpo solo risponderebbe a più esigenze: uno scambio con il Tottenham, Guglielmo Vicario sul Golfo e Vanja sul Tamigi. Le valutazioni non sono poi troppo lontane, ma sia chiaro: è un'idea, un quadro vuoto da riempire, un incastro che al momento è ancora difficile da immaginare considerando che il portiere italiano resta nei radar della Juve come prima alternativa a Martinez. La fine del Mondiale darà una svolta sul fronte delle trattative per il Dibu, e nel frattempo Allegri continuerà a farsi un'idea di Milinkovic in ritiro e Vanja stesso si formerà un'opinione più nitida sul suo futuro.

Napoli in attesa

Per il resto, solita storia: l'ala argentina Exequiel Zeballos del Boca e il terzino destro Costantino Favasuli del Catanzaro sono nomi caldi, però in stand-by. Solo le cessioni sbloccano gli acquisti: Cajuste piace al Genoa; Zerbin e Hasa al Frosinone (su Zerbin anche il Verona); Cheddira al Padova e al Verona; Ambrosino al Modena; Rao al Palermo.

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