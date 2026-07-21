Zeballos aspetta, Vicario e Milinkovic pronti allo scambio: tutte le trattative del Napoli

Tra Dimaro e Buenos Aires ci sono più o meno 11.350 chilometri e un Oceano, ma in certi casi le distanze sono azzerate dal feeling. La storia è la seguente: il Napoli ha bloccato Exequiel Oscar Zeballos e lui vuole soltanto il Napoli . Punto. Non esistono più discussioni sul doppio binario, tanto il club quanto il giocatore sono convinti di celebrare un matrimonio voluto fortemente da entrambe le parti, ma per concludere questa infinita attesa scandita da un countdown iniziato a dicembre, bisogna attendere le cessioni. È una legge non scritta, una regola inderogabile, ma il rapporto con il Changuito è saldo : è sopravvissuto all'inverno italiano e ora che le stagioni si sono invertite dovrà sopravvivere anche a quello argentino. I termini sono molto chiari: il Napoli ha un accordo blindato con Zeballos, sulla base di un quinquennale, e il ds Manna nel frattempo continua a lavorare con Roman Riquelme per definire quello con il Boca Juniors.

La valutazione e il futuro

La valutazione si aggira intorno agli 8,5 milioni di euro (più o meno 10 milioni di dollari), ma l'incastro sarà completo nel momento in cui partirà la rumba delle cessioni. Exequiel, nel frattempo, non si ferma e sgobba al Boca Predio di Ezeiza, simbolicamente a due passi dall'aeroporto: il Vasco Arruabarrena lo ha messo fuori rosa, non rinnoverà e ha già scelto di andare via - preferibilmente ora piuttosto che a dicembre da svincolato -, ma in attesa di saltare sul primo volo per l'Italia si allena duramente per non perdere terreno. Per non farsi trovare indietro dal punto di vista fisico una volta che riuscirà a raggiungere i nuovi compagni tinti d'azzurro. Serve pazienza. La stessa necessaria per capire se sarà fattibile lo scambio con il Tottenham, tra Vicario e Milinkovic-Savic: l’ipotesi è piedi.

Le cessioni

Sul fronte delle uscite, Cheddira aspetta solo il placet per il trasferimento al Verona. Anche Zerbin ha un'offerta del Verona, ma su di lui spinge parallelamente il Frosinone: l'idea della neopromossa sarebbe quella di confezionare un pacchetto con Hasa, ma la prima offerta da 4 milioni non è stata accettata dal Napoli. L'Arezzo accelera per Iaccarino a titolo definitivo (con percentuale sulla futura rivendita). Duello Modena-Cesena per Ambrosino.