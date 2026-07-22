Lukaku finisce sul mercato: il Napoli e l’agente aspettano offerte

INVIATO A DIMARO - Il Napoli è in attesa di offerte per Romelu Lukaku. Dopo un confronto con Federico Pastorello, il suo agente, le parti hanno deciso che il futuro non sarà fianco a fianco a meno di clamorosi colpi di scena. Tanto che il manager sta già cercando soluzioni da sottoporre al vaglio del club e del suo assistito. Al netto delle riflessioni sulla possibilità di onorare il terzo e ultimo anno di contratto, soprattutto alla luce del suo ottimo Mondiale, i giochi sul destino di Big Rom erano già orientati da tempo dall’esigenza inderogabile di abbattere il tetto ingaggi. Decisamente importante, il suo: undici milioni lordi. E così, la macchina è in azione: nel 2024 fu acquistato per trenta milioni di euro dal Chelsea, con una quota sulla rivendita da destinare ai Blues, e dopo l’infortunio ha dimostrato negli States di essere tornato nel pieno possesso delle sue facoltà fisiche e di centravanti di razza. Ovvero: non sarà svenduto.

L'agenda del Napoli In questo momento Lukaku è in vacanza con la famiglia, ma proprio ieri ha pubblicato su Instagram una storia che lo ritrae al lavoro. Ha cominciato ad allenarsi, in attesa degli eventi e di raggiungere il Napoli a Castel di Sangro il 5 agosto, ferma restando la possibilità di rivedere i piani in virtù del mercato. A fine stagione era stato accostato alla Turchia, alla Saudi, alla Premier, al Monaco, all’Ajax e al solito Anderlecht, il primo club della sua vita, ma Pastorello smentì un revival imminente. L’agente, tra l’altro, è stato in America in occasione del Mondiale: e Big Rom ha un certo appeal anche oltreoceano.

Hey, Kevin De Bruyne A proposito di fascino e leggende delle Fiandre: diametralmente opposta è la situazione del suo grande amico De Bruyne, in vacanza come Romelu ma ancora al centro del progetto tinto d’azzurro. Allegri aspetta anche lui il 5 agosto in Abruzzo per vederlo all’opera e affrontare insieme il domani, ma il club vorrebbe che partecipasse alle celebrazioni dell’1 agosto per i 100 anni e sta valutando con Kevin la possibilità di un rientro leggermente anticipato. Si vedrà. Belgio Lukaku segna e balla la Trump dance: il balletto finisce sui social di mezzo mondo Il Napoli a Dimaro Ieri, intanto, De Laurentiis ha cominciato il suo quindicesimo ritiro a Dimaro e oggi sarà allo stadio di Carciato per la prima amichevole contro l’Arezzo. Il presidente ha raggiunto lunedì notte lo Sporthotel Rosatti, il quartier generale del Napoli sulle Dolomiti, e ha iniziato a lavorare. Tanti impegni sulla sua agenda: dalla trattativa per il rinnovo dell’accordo con le istituzioni locali, alle riunioni con i dirigenti. Scontate le analisi sul presente e il futuro della squadra con Manna e Allegri: lavoro tecnico, mercato e rinnovi. Il ds ha bloccato il terzino destro del Catanzaro, Costantino Favasuli, e blindato l’ala argentina Exequiel Zeballos, in scadenza con il Boca: sono giovani - 22 e 24 anni - talentuosi e ritenuti perfetti per il progetto, ma il peso delle uscite ostruisce i loro ingressi. Senza cessioni non ci saranno acquisti: regola inderogabile. Riepilogo: per Hasa e Zerbin si cerca l’accordo con il Frosinone; con il Verona si tratta per Cheddira (e lo stesso Zerbin); Cajuste piace al Genoa; Lindstrom allo Schalke 04; su Ngonge c’è l’Olympiacos; per Milinkovic-Savic possibilità in Premier.

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