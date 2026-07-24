Buongiorno fuori a lungo, il Napoli compra in difesa: i nomi sulla lista di Manna

Allegri potrà contare su Buongiorno tra quattro o cinque mesi. Si rivedrà in inverno: «L'intervento per la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro eseguito all'Hopital Prive Jean Mermoz di Lione è perfettamente riuscito. Dopo un periodo di immobilizzazione, inizierà la riabilitazione», la nota del Napoli. Una botta enorme con un contraccolpo inevitabile , considerando anche i problemi di Beukema: si riapre il mercato della difesa . «L'infortunio di Buongiorno ci ha colti alla sprovvista: siamo partiti con cinque centrali più Olivera e ora affrontiamo un'assenza pesante oltre alla patologia di Beukema. Stiamo facendo delle valutazioni e non abbiamo fretta». Il ds Manna è sereno, lucido, consapevole.

Il Napoli si riorganizza: rinforzare la difesa sembra una priorità assoluta, considerando l'emergenza e gli obiettivi. «Possiamo ambire ad arrivare in fondo a tutte le competizioni, ma l'infortunio di Buongiorno ci sta condizionando», continua. «Restiamo però convinti della bontà della rosa: questo gruppo di grandi professionisti pieni di valori umani non è a fine ciclo, abbiamo ancora qualcosa da dare». Soprattutto in Europa: «La Champions è importante e una squadra come il Napoli deve arrivare almeno al playoff o agli ottavi». Per quel che riguarda i nomi in lista, con Federico Gatti i contatti erano già molto avanzati prima della decisione di bloccare il mercato: è in uscita dalla Juve e vale intorno ai 20 milioni . Poi, c'è Tiago Gabriel del Lecce, un ventunenne funzionale ai notevoli problemi di lista. «Si può sempre migliorare la rosa, ma non va bene comprare giocatori tanto per farlo: devono essere valori aggiunti per la squadra». Tipo l'ala argentina Zeballos : «Ci piace, è forte». O il terzino destro Favasuli : «Prospetto interessante».

La strategia del Napoli per l'attacco

Il club, però, ha regole interne inderogabili: prima le cessioni, poi gli acquisti. «Siamo chiamati a rientrare in un equilibrio economico un pochino sforato e a fare delle scelte perché siamo in tanti. Ripeto, la squadra è forte e Allegri è sul pezzo. Nel 2025 abbiamo speso quasi 200 milioni per dieci calciatori: qualcuno ha bisogno di un po' di tempo in più e noi vogliamo darlo». Lang e Lucca, ad esempio: «Abbiamo fiducia nelle doti di Lorenzo, ma sa di dover fare uno step. Siamo pronti ad aiutarlo, ma sta a lui dimostrare di valere la maglia del Napoli. Avremo pazienza, quella giusta». Su Lukaku: «Sappiamo cosa ha passato nell'ultimo anno ma ha fatto un buon Mondiale e valuteremo. Abbiamo investito tanto su Hojlund e dovremo far collimare le cose». L'attacco, comunque, è promosso: «Oggi in Italia è difficile migliorare Alisson, Hojlund, Neres, Lang, Giovane, Politano e uno tra Lucca e Lukaku. E se vuoi farlo, servono tanti soldi».

Le parole di Manna sul mercato in uscita

Raffica finale. Portieri: «Milinkovic-Savic? L'allenatore sceglierà le gerarchie e poi vedremo». Centrocampisti: «Anguissa non è in uscita, puntiamo su di lui. È in scadenza, sì, ma in corsa capiremo la sua volontà e la direzione». E De Bruyne? «Ci siamo portati indietro strascichi dalla scorsa stagione e ha fatto delle dichiarazioni che io non ho gradito. Ma è un campione e abbiamo investito molto: fa parte del progetto e ha un contratto. Arriva e si mette a disposizione».