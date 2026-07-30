Badiashile al Napoli dipende dal Chelsea. Zeballos, tutto fatto: cosa manca

NAPOLI - Pressing con gli agenti di Badiashile per l’accordo e poi dialogo approfondito con il Chelsea per strappare il sì al prestito: questa la strategia del Napoli per il nuovo difensore, quello atteso da Allegri dopo lo stop di Buongiorno, che sarà lungo, e aspettando il rientro di Beukema. Il centrale ex Monaco è il primo nome, ora, nella lista del ds Manna, e può diventare l’ennesimo giocatore che saluta la Premier per rilanciarsi al Napoli come già accaduto in passato, ad esempio, a McTominay e Hojlund.

Il Napoli tratta Badiashile Badiashile, anni 25, ha già aperto al Napoli. Che dialoga con il suo entourage per raggiungere un’intesa economica. Le parti non sono distanti, anzi. Poi, però, servirà la fumata bianca tra i due club. Il Napoli non vuole il giocatore a titolo definitivo. Le qualità sono fuori discussione, ma Badiashile è reduce da una serie di problemi fisici e nell’ultima stagione ha giocato poco: 16 presenze tra Premier (8), Champions (4), FA Cup (2) e Carabao Cup (2). Totale minuti: 1.070. Manna insiste per un prestito. Il Chelsea, che per lui nel 2023 ha investito 35 milioni di sterline, prova a fare muro. Si tratta. E non c’è fretta, ecco perché il ds del Napoli aspetta fiducioso sapendo che il primo step, l’intesa con il giocatore, è già a buon punto. Badiashile, ma non solo. Todibo resta sullo sfondo, ma è decisamente dietro nelle gerarchie e poi il West Ham è in trattativa da giorni con l’OM che spinge per l’accordo. In Italia, invece, piace molto Tiago Gabriel, classe 2004, un Under per la lista Serie A. Ma costa tanto, troppo. Il Lecce chiede oltre 30 milioni. Federico Gatti, che Allegri conosce bene, costa meno: 20 milioni. La Juve lo cede. Il Napoli riflette.

Il Napoli e l'esterno Un centrale è la priorità, ma il mercato del Napoli, quello in entrata, si accenderà presto anche in altri ruoli. A destra, ad esempio, resta sempre Costantino Favasuli del Catanzaro il favorito. Anche lui è un 2004 e dunque un Under. Accordo possibile in ogni momento. Ma il Napoli, ad oggi, resta in attesa. La priorità è cedere. Vale lo stesso discorso anche per Exequiel Zeballos: accordo totale da tempo col giocatore e intesa a un passo col Boca Juniors per 8-9 milioni. Il talento argentino, anni 24, è in scadenza e aspetta solo l’ok per trasferirsi al Napoli. Ma queste sono operazioni che il club concluderà solo quando avrà ridotto il numero di giocatori in rosa, come chiarito a inizio mercato dalla società. Serie A Juve, Napoli, Lazio e...: cosa hanno vinto i 10 club più spendaccioni della Serie A negli ultimi 5 anni? Rao saluta il Napoli Ieri perfezionata un’altra uscita dopo quella di Lindstrom allo Schalke 04: il giovane Rao, classe 2006, va al Pisa sempre in prestito. Entrambi avevano preso parte al ritiro di Dimaro.

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