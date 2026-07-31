Il Napoli vuole Badiashile e Favasuli in 20 giorni: le mosse di Manna per portarli ad Allegri

Prima di tutto le novità: il Bayer Leverkusen fa molto sul serio per Miguel Gutierrez. Ma anche il Napoli non scherza mica: i tedeschi hanno offerto 25 milioni di euro per il mancino spagnolo e il club di De Laurentiis ha risposto picche. Fissando la valutazione: Guti costa 30 milioni. Non è una distanza incolmabile, ma intanto la prima proposta è stata rispedita al mittente: l'idea è che il Bayer tornerà alla carica, ha bisogno di sostituire Grimaldo, ma oltre al terzino spagnolo compare in lista anche l'argentino Facundo Medina dell'OM. Si vedrà. Tra l'altro, pur realizzando un incasso maggiore rispetto all'investimento dell'estate 2025 pari a 18 milioni più 2 di bonus versati al Girona, la plusvalenza andrebbe comunque divisa per tre, per gli anni Uefa, e ciò significa che servirebbero altre cessioni per sbloccare il mercato del Napoli. In questo momento legato sia alla regola cessioni-prima-degli-acquisti, sia alle esigenze di lista. Il ds Manna, però, sta comunque lavorando senza sosta per arrivare preparato all'appuntamento: prenotati Benoit Badiashile, venticinquenne centrale mancino francese in uscita dal Chelsea che dovrebbe colmare la voragine aperta in difesa dall'infortunio di Buongiorno e dai problemi che stanno condizionando i ritiri di Beukema; e Costantino Favasuli, ventiduenne terzino destro del Catanzaro e dell'Under 21, una delle promesse più brillanti in ottica futura.

Su Favasuli bruciata la concorrenza L'idea della prenotazione è in linea con tutto quello che sta accadendo in questa sessione di mercato, la seconda consecutiva che Manna sta gestendo saltando tra un ostacolo e l'altro: dopo l'obbligo di gennaio di operare a saldo zero, questa volta il ds è costretto allo slalom speciale tra i paletti di un monte ingaggi da abbattere, dei parametri Uefa e di una maxi rosa da sfoltire. Il Napoli, però, ha individuato i profili da consegnare ad Allegri nei ruoli ritenuti più scoperti: Favasuli è valutato intorno ai 7 milioni di euro - il 50% della rivendita spetta alla Fiorentina - ed è uno di quei calciatori che in prospettiva possono crescere tremendamente. Non è un caso che abbia catturato l'attenzione di tanti occhi, ma il club azzurro è arrivato in anticipo esattamente com'era accaduto con Gila e Khalaili, salvo poi arrendersi alle regole economiche.

Badiashile obiettivo numero uno Il piano ideale sarebbe di consegnarlo ad Allegri prima dell'inizio del campionato, ovviamente, e lo stesso discorso vale per Badiashile, a oggi obiettivo numero uno per rinforzare un'area all'improvviso più sguarnita: con il giocatore l'accordo è pressoché raggiunto, ma è con il Chelsea che bisogna lavorare sulla formula. I Blues vorrebbero cederlo, il Napoli punta a un prestito con diritto di riscatto. Capitolo cessioni In attesa di scoprire il destino di Gutierrez, oltre a quello dei cedibili Lukaku e Milinkovic-Savic, va registrato l’addio del centrocampista maliano, Coli Saco, ceduto a titolo definitivo al Riga FC. In Lettonia. ©riproduzione riservata

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