Badiashile e Favasuli per il Napoli: blindato il terzino, si lavora per il difensore

La mappa di Allegri. Italia, Inghilterra e poi si vedrà. Le prossime tappe del mercato del Napoli sono già definite e portano a due profili molto graditi a Max: il ds Manna ha blindato Costantino Favasuli, 22 anni, terzino destro del Catanzaro protagonista di un campionato eccellente, e sta lavorando senza sosta per riuscire a concludere l'ingaggio del francese Benoit Badiashile, 25 anni, difensore centrale del Chelsea che in questo momento ha conquistato la vetta della lista del mercato. Un paio di giorni fa era tornata in auge una vecchia idea, quel Federico Gatti che il tecnico conosce sin dai tempi della Juve, ma l'ipotesi ha gradualmente perso consistenza e concretezza. Mettiamola così: in questa fase il Napoli si sta concentrando sulle prime scelte per rinforzare il comparto dei terzini con Di Lorenzo e Mazzocchi, e soprattutto per colmare la voragine al centro dell'area creata dall'infortunio di Buongiorno e dai problemi al tendine achilleo che stanno condizionando l'estate di Beukema.

Il mercato in uscita Parallelamente, le uscite. Argomento di primaria importanza, considerando la regola fondamentale del club: acquisti soltanto dopo le cessioni. Tutte in direzione Germania negli ultimi giorni: Miguel Gutierrez, ieri ancora in campo con il resto del gruppo nelle due sessioni andate in scena al Patini, aspetta solo il placet per partire alla volta di Leverkusen. Bayer e Napoli stanno discutendo gli ultimi dettagli, ma ormai l'affare ha imboccato il viale della chiusura: 30 milioni di euro senza bonus. Una plusvalenza importante a meno di un anno di distanza - pagato 18 milioni più 2 di bonus - anche se andrà suddivisa sui tre anni Uefa. In sintesi: aiuterà un po' lo sblocco delle operazioni, ma non sarà decisiva. Guti decollerà appena tutto sarà definito, cosa che dovrebbe accadere nelle prossime ore. È già da ieri a Gelsenkirchen, invece, Jesper Lindstrom: trattativa conclusa con lo Schalke 04, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni più bonus a presenza.

Badiashile, si lavora per il prestito Sul fronte delle entrate, Badiashile è in cerca di riscatto dopo una stagione complessa, problematica e conclusa con appena 16 presenze tra Premier (8), Champions (4), FA Cup (2) e Carabao Cup (2). E Napoli, in questo senso, canta come Parthenope e lo attrae: una chance importante, magari anche perfetta per le condizioni che si sono create con l'infortunio di Buongiorno, mancino come lui, e un rapporto ormai concluso con il Chelsea. È sul mercato e lui ha aperto alla Serie A, bene, ma resta da trovare la formula giusta: il Napoli lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, un paracadute anche legittimo considerando il pregresso di un'annata non esattamente da ricordare. Il valore di Favasuli, invece, è più o meno 7 milioni di euro, di cui la metà finirà nelle casse della Fiorentina, titolare del 50% sulla rivendita. Il percorso al Catanzaro, con passerelle e copertine strappate lungo la cavalcata verso la promozione sfumata in finale, è ormai giunto al capolinea. E la cessione di Gutierrez, calcolando i parametri in gioco, può davvero favorire la chiusura dell'affare in tempi più brevi. Questa, sì. ©riproduzione riservata

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