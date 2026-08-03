Il terzino spagnolo giocherà in Bundesliga, nelle prossime ore visita e firma. L'esterno danese è partito ieri per Gelsenkirchen, ma l'accordo è stato congelato per problemi relativi alla formula

Inviato a Castel di Sangro - Miguel Gutierrez ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro. Il terzino spagnolo è in attesa di volare a Leverkusen per svolgere le visite e firmare con il Bayer. Operazione da 30 milioni di euro più due di bonus. Guti lascia il Napoli dopo una sola stagione, a distanza di un anno dal suo acquisto dal Girona per 18 milioni più 2 di bonus. Il ds Manna ha realizzato un’importante plusvalenza da 16 milioni circa.

Napoli Il Napoli lustra i trofei e Allegri riceve una visita speciale: incontro con Alemao e Careca Si blocca la cessione di Lindstrom allo Schalke 04 Intanto, si blocca la cessione in prestito di Lindstrom allo Schalke 04: l'esterno danese è partito ieri per Gelsenkirchen, dove avrebbe dovuto sostenere le visite e firmare il nuovo contratto, ma l'accordo è stato congelato per problemi relativi alla formula. Al momento l'affare è saltato.

Napoli, il mercato in entrata: Favasuli e Badiashile Il nuovo parco dei terzini sinistri del Napoli, ora, è composto da Olivera e Spinazzola, reduce dal rinnovo del contratto fino al 2028 annunciato alla fine di giugno. Le attenzioni di mercato del club sono focalizzate sulla fascia destra e sul centrale difensivo per colmare la voragine aperta dall'infortunio di Buongiorno: Costantino Favasuli del Catanzaro, 22 anni, è l'uomo individuato per completare il trio di esterni con Di Lorenzo e Mazzocchi; il francese Benoit Badiashile del Chelsea, 25 anni, è invece il centrale che Manna vorrebbe chiudere in prestito con i Blues.

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