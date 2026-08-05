L’Ajax punta Lang se esce Godts. Napoli, avanti Badiashile
INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe realizzare un'altra uscita: l'Ajax ha aumentato la frequenza dei battiti di mercato per Noa Lang, un figlio dei Lancieri esploso al Psv che il dt Jordi Cruijff vorrebbe riportare a casa se Mika Godts, prepotentemente nel mirino del Paris Saint-Germain, sarà ceduto. La distanza tra la domanda degli olandesi e l'offerta del Psg, però, è ancora notevole e la prima proposta da 40 milioni di euro più 5 di bonus praticamente garantiti è stata rifiutata con tanto di precisazione: Godts è considerato un elemento fondamentale per puntare alla vittoria del campionato e a una stagione ambiziosa, non è in vendita e potrebbe lasciare Amsterdam soltanto per una proposta da oltre 60 milioni. E non è una strategia: l'Ajax ha già incassato 160 milioni in questo mercato e può permettersi di trattenere il suo giovane talento. Ma lui, beh, ha raggiunto l'accordo con i campioni d'Europa e spinge: ed è per questo che la vicenda di Lang va monitorata attentamente. Valutazione: in Olanda parlano di una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 25 milioni più bonus. Ovvero, l'investimento che un anno fa il Napoli ha confezionato per acquistarlo dal Psv. Non resta che aspettare.
Napoli, Zeballos in pugno
Tra l'altro, questione non da poco, il ds Manna ha bloccato da settimane Exequiel Zeballos detto il Changuito, 24 anni, ala sinistra argentina in scadenza con il Boca: non rinnoverà e vuole la squadra che fu del Diego, ma le esigenze di mercato hanno costretto a infilare l'operazione in congelatore. L'eventuale uscita di Lang offrirebbe l'occasione di scongelarla. Si vedrà, è tutto concatenato e sarà una questione di scelte. Per il resto, c'è attesa per l'affondo decisivo su Benoit Badiashile del Chelsea, difensore francese di 25 anni che Manna e Allegri hanno scelto per colmare la voragine improvvisa al centro dell'area aperta dall'infortunio di Buongiorno e allargata dai problemi di Beukema. Al rientro dei Blues dalla tournée tra Hong Kong e Perth, in Australia, l'affare potrà essere definito. In prestito con diritto di riscatto: è questa la formula proposta. L'altro colpo prenotato, diciamo anche blindato, riguarda il terzino destro del Catanzaro e dell'Under 21, Costantino Favasuli, 22 anni e una valutazione vicina ai 7 milioni (il 50% della rivendita alla Fiorentina).
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