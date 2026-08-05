Napoli, ufficiale la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen: i dettagli dell'accordo

Il terzino spagnolo classe 2001, arrivato in azzurro nell'estate 2025 dopo l'esperienza triennale al Girona, lascia la Serie A dopo una sola stagione

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Pubblicato il 05.08.2026, 10:41

napoligutierrezBayer Leverkusen

NAPOLI - La notizia era nell'aria da qualche giorno, ora è arrivata anche l'ufficialità: il Napoli ha perfezionato la cessione di Miguel Gutierrez Ortega al Bayer Leverkusen. Il terzino spagnolo classe 2001, arrivato in azzurro nell'estate 2025 dopo l'esperienza triennale al Girona, si trasferisce in Germania a titolo definitivo: il club di De Laurentiis incassa 30 milioni di euro da reinvestire sul mercato.

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Gutierrez lascia Napoli dopo una sola stagione

Il terzino spagnolo, si legge nel comunicato diramato dal club vice campione d'Italia, ha debuttato "il 28 settembre 2025 in maglia azzurra nel match di San Siro contro il Milan. Ha collezionato 36 presenze, siglando una rete nella gara vinta 2-1 contro la Fiorentina al Maradona lo scorso 31 gennaio. Con il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana a dicembre. In bocca al lupo, Miguel!". In carriera ha vestito le maglie di Real Madrid e, come detto, Girona. Ora per lui inizia una nuova avventura in Bundesliga.

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