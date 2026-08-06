Lukaku non arriva ma parte, l'attaccante belga lascerà il Napoli: ecco le squadre che lo vogliono

Il Napoli e l'accordo con Lukaku

KDB era in campo mentre Romelu è rimasto a Bruxelles: nessuna grande sorpresa e nessun caso considerando che la decisione è stata presa in piena sintonia, in vista di una cessione scontata sin da metà luglio e ormai inevitabile. Lukaku non rientra più nei piani del Napoli e il club lo ha comunicato al suo agente, Federico Pastorello, ancor prima della partenza per il ritiro a Dimaro: lo stipendio da 11 milioni lordi stona tremendamente con l'esigenza societaria di abbattere il tetto ingaggi e il centravanti, come spiegato dal suo manager, non accetterebbe di recitare il ruolo di vice (Hojlund), e così l'unica soluzione è interrompere il rapporto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale.