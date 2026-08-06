Lukaku non arriva ma parte, l'attaccante belga lascerà il Napoli: ecco le squadre che lo vogliono
INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Romelu Lukaku non arriva: parte. Lascerà il Napoli appena il suo entourage e il ds Manna trasformeranno in trattativa vera uno dei discorsi alimentati negli ultimi giorni. Soprattutto in Mls. Per il momento, cronaca: contrariamente ai programmi stabiliti da tempo, ieri Big Rom non ha raggiunto il gruppo nel ritiro di Castel di Sangro per cominciare la preparazione insieme a Kevin De Bruyne, come lui reduce dal Mondiale negli Stati Uniti ma diversamente da lui già da martedì sera in Abruzzo. «Di comune accordo con il club, Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra», la nota ufficiale che la società ha diffuso di buon mattino, prima della seduta di allenamento a porte chiuse programmata allo stadio Teofilo Patini.
Il Napoli e l'accordo con Lukaku
KDB era in campo mentre Romelu è rimasto a Bruxelles: nessuna grande sorpresa e nessun caso considerando che la decisione è stata presa in piena sintonia, in vista di una cessione scontata sin da metà luglio e ormai inevitabile. Lukaku non rientra più nei piani del Napoli e il club lo ha comunicato al suo agente, Federico Pastorello, ancor prima della partenza per il ritiro a Dimaro: lo stipendio da 11 milioni lordi stona tremendamente con l'esigenza societaria di abbattere il tetto ingaggi e il centravanti, come spiegato dal suo manager, non accetterebbe di recitare il ruolo di vice (Hojlund), e così l'unica soluzione è interrompere il rapporto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale.
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