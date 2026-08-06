"Il Napoli vuole Gabriel Jesus": la clamorosa indiscrezione di mercato dal Brasile
Secondo quanto rimbalza dal Brasile, il Napoli sarebbe prepotentemente piombato su Gabriel Jesus, attaccante brasiliano dell'Arsenal, che avrebbe aperto ad una nuova esperienza lontano dalla Gran Bretagna e dalla Premier League.
Napoli al lavoro per capire i margini dell'operazione
Quasi una 'auto-candidatura' per la stampa brasiliana quella dell'attaccante, già pronto a diventare uno degli idoli della tifoseria azzurra e che sta lavorando ai fianchi il club per ottenere la possibilità di esprimersi fuori dal Regno Unito. Il Napoli è al lavoro, da chiarire principalmente i margini economici e condizioni dell’affare. I Gunners valutano il cartellino dell’attaccante almeno 20 milioni di euro, ma facendo leva sulla volontà del giocatore, il club azzurro conta di poter trovare un accordo anche a condizioni migliori.
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