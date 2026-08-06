"Il Napoli vuole Gabriel Jesus": la clamorosa indiscrezione di mercato dal Brasile

Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando l'affondo sull'attaccante dell'Arsenal: ecco la cifra richiesta

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Pubblicato il 06.08.2026, 23:46

napoliArsenalCalciomercatoGabriel Jesus

Secondo quanto rimbalza dal Brasile, il Napoli sarebbe prepotentemente piombato su Gabriel Jesus, attaccante brasiliano dell'Arsenal, che avrebbe aperto ad una nuova esperienza lontano dalla Gran Bretagna e dalla Premier League.

Napoli al lavoro per capire i margini dell'operazione

Quasi una 'auto-candidatura' per la stampa brasiliana quella dell'attaccante, già pronto a diventare uno degli idoli della tifoseria azzurra e che sta lavorando ai fianchi il club per ottenere la possibilità di esprimersi fuori dal Regno Unito. Il Napoli è al lavoro, da chiarire principalmente i margini economici e condizioni dell’affare. I Gunners valutano il cartellino dell’attaccante almeno 20 milioni di euro, ma facendo leva sulla volontà del giocatore, il club azzurro conta di poter trovare un accordo anche a condizioni migliori.

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