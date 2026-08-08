Gabriel Jesus apre al Napoli: Manna può regalare il jolly ad Allegri se cede Lukaku e Lang

INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Gabriel Jesus è la pazza ma concreta idea di mercato del Napoli : golazo. Un colpo a effetto con un curriculum lungo così e un palmares pieno di trionfi costruito anche con De Bruyne nel quinquennio 2017-2022 al Manchester City, ma anche l’attaccante individuato per rinforzare un reparto che in questo momento ha una sola grande certezza: Hojlund. Ras è il frontman, il rocker con la chitarra e l’adrenalina giusta, mentre sugli altri interpreti della band ci sono punti esclamativi e interrogativi che comunque impongono riflessioni: Lukaku è on sale, in vendita e in attesa che i discorsi ricamati dal suo agente si trasformino nella parola fine di un rapporto ormai irrimediabilmente compromesso; Lucca, invece, sta provando a sfruttare la nuova chance offerta dal Napoli, dopo una prima esperienza deludente e sei mesi grigi in prestito al Nottingham Forest. A onor del vero, contro l’Osasuna è stato molto positivo e convincente al di là del gol, ma il ds Manna è stato chiaro parlando di lui a Dimaro in conferenza: serve lo scatto decisivo.

E così, Gabriel: paulista come Neres, 29 anni compiuti il 3 aprile e soprattutto la voglia di cambiare aria dopo altre quattro stagioni in Premier con l’Arsenal. L’ultima s’è chiusa con il titolo inglese, ma Arteta lo ha schierato 25 volte in tutte le competizioni (13 in campionato) e lui ha messo insieme 5 gol. Da qui, l’idea di Manna: ne parliamo? Certo, sì, assolutamente: il giocatore ha aperto ma i Gunners lo valutano più o meno una ventina di milioni di euro . E allora, siamo alle solite: l’interesse del Napoli è serio, intenso, suggestivo, ma senza un paio di cessioni importanti sarà complesso affondare il colpo. Lista: la prima è quella di Lukaku , valutazione di base 10 milioni (il 40% della rivendita spetta al Chelsea) e un anno di stipendio residuo da 11 milioni lordi (con il Decreto Crescita), con i turchi del Trabzonspor che insistono per il belga. La seconda, in attesa di chiarire il destino di Lucca, potrebbe essere quella di Lang , prima opzione per l’ Ajax se Godts, alla fine, andrà al Psg.

Giovanni Branchini figura centrale

I punti in comune tra Gabriel Jesus e il Napoli, però, non sono soltanto De Bruyne per i trascorsi al City e Neres per le origini: il suo agente è Giovanni Branchini, lo stesso di Allegri e anche il manager italiano di Anguissa. Una figura chiave, in quella che a certe condizioni potrebbe trasformarsi nella trattativa dell’estate azzurra. Tra l’altro, ieri Branchini è arrivato a Castel di Sangro e ha assistito all’allenamento al Patini, dove oggi la squadra di Max sfiderà il Celta Vigo (ore 21). Un viaggio programmato che ha acquisito contorni più interessanti dopo la scoperta della storia di Gabri, ma con lui, particolare decisivo, c'era anche Maxime Nana, lo storico agente francese di Anguissa: Frank ha un solo anno di contratto e dunque si parlerà della sua situazione e dell’ipotesi di rinnovo.

Gabriel Jesus sia centravanti che seconda punta

Da un punto di vista tecnico, Gabriel Jesus potrebbe giocare sia da centravanti sia da seconda punta, tanto nel 4-3-3 quanto nel 4-2-3-1 e nel 3-5-2. Grande tecnica, ambidestro, rapido, esperienza internazionale da vendere e 64 presenze nella Seleçao collezionate fino a qualche anno fa. Il suo nome fa sognare il popolo del Napoli ma non è un sogno: è un obiettivo. Magari molto difficile, però reale. ©riproduzione riservata