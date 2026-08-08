Napoli, per Zeballos la partita è doppia. Badiashile è il nome caldo per la difesa, ma...

La partita doppia. Oggi alle 21, il Napoli sfiderà al Patini il Celta Vigo nella seconda delle tre amichevoli internazionali a Castel di Sangro, ma il Celta è già da un po' che sta sfidando il Napoli sul mercato: come un sottomarino, il club galiziano sta provando il blitz per Exequiel Zeballos, l'esterno offensivo argentino di 24 anni che il ds Manna ha bloccato da un paio di mesi e che da sessanta giorni (o giù di lì) è in attesa di un cenno per saltare sul primo aereo per Capodichino.

Napoli Il Napoli batte l'Osasuna a Castel di Sangro: De Laurentiis a bordocampo con Allegri, De Bruyne guarda da fuori Guarda la gallery Napoli, il doppio duello Il Changuito, come lo chiamano tutti, ha rotto con il Boca Juniors ma con il suo entourage ha conservato una forma di rispetto nei confronti del club e del popolo della Bombonera: il suo contratto scadrà a dicembre e non rinnoverà, ma in virtù di un patto tra gentiluomini ha deciso di non attendere e di partire subito, garantendo al Boca un incasso da 10 milioni di dollari (al cambio più o meno 8,7 milioni di euro). Il Napoli vuole puntare da tempo sulla sua qualità e la sua imprevedibilità di ala tutta dribbling e fantasia per aumentare il tasso offensivo, ma l'affare non s'è mai sbloccato a causa della solita regola interna del mercato: senza cessioni non ci saranno acquisti.