De Laurentiis, l'ambizione ha un prezzo: servono due colpi per far sognare Napoli
La squadra è forte, è vero. La rosa è ampia, è vero. Le casse non sono piene, è vero. Ma per alimentare i sogni tutto questo non basta. C’è bisogno di un’accelerata, servono almeno un paio di colpi per completare il mosaico, dare maggiori garanzie ad Allegri e infiammare la piazza. La casella degli acquisti del Napoli è rimasta finora desolatamente vuota. Solo qualche baby di valore o giocatori rientrati dai prestiti e poco funzionali al progetto. Un inedito per De Laurentiis, che negli ultimi due anni si è svenato per regalare a Conte le armi per arrivare a vincere il quarto scudetto e poi conquistare la Supercoppa Italiana. La strategia dell’attesa scelta finora è stata condivisibile. C’era bisogno di abbattere il monte ingaggi, di ridurre le spese e di rientrare in un’orbita più vicina alle reali possibilità del club. Manna ha imbastito trattative su trattative, aveva in pugno Gila ma non ha potuto affondare il colpo, ha dovuto lavorare soprattutto per sfoltire una maxi rosa di 47 elementi impossibile da gestire.
L’altro grande problema da risolvere è quello del gol. Lukaku è ai saluti, Lucca sembra il cugino lontano di quello che spaccava le porte a Udine, può bastare il solo Hojlund per affrontare una stagione con tre competizioni in cui si ha l’ambizione di poter arrivare sempre in fondo? Anche qui la risposta è ovviamente no. Il profilo di Gabriel Jesus potrebbe essere quello giusto per dare un po’ più di vivacità a un reparto che ha bisogno di diventare molto più concreto. Due anni fa servì la sconfitta di Verona all’esordio di Conte per dare un’improvvisa accelerata al mercato. Stavolta c’è la possibilità di intervenire prima. Lo scenario sembra già chiaro, non c’è bisogno di aspettare Marassi.
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