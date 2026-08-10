Lukaku-Fenerbahce, tutto da rifare: il Napoli rifiuta l’offerta turca

INVIATO A CASTEL DI SANGRO - La prima offerta del Fenerbahçe per Romelu Lukaku è stata rifiutata: intorno ai 5 milioni, più o meno la metà rispetto alla richiesta di base del Napoli. Una somma che tra l'altro il club di De Laurentiis dovrà condividere con il Chelsea, titolare del 40% sulla rivendita secondo gli accordi dell'estate 2024. Niente da fare e tutto da rifare. Con la consapevolezza che l'addio di Romelu è ormai inevitabile sia per il peso di un ingaggio insostenibile, sia perché il rapporto è irrimediabilmente compromesso: il primo strappo in primavera e ora il patto di rinviare di qualche giorno l'arrivo in un ritiro che, quasi certamente, non vedrà mai. A prescindere dalle tempistiche del suo addio. Ma c'è anche un altro principio fondamentale: quest'anno il mercato del Napoli è un gioco a incastri in cui senza uscite è davvero difficile realizzare entrate, e la cessione di Big Rom ha la funzione di uno start.