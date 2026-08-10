Lukaku-Fenerbahce, ci siamo: la nuova offerta per il Napoli

Passi avanti nella trattativa che potrebbe portare il centravanti belga in Turchia nelle prossime ore

2 min

Pubblicato il 10.08.2026, 22:32 (Aggiornato il 10.08.2026, 22:53)

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Lukaku-Fenerbahce, ci siamo. Intesa vicina tra il club turco e il Napoli di Aurelio De Laurentiis, per il trasferimento in Super Lig dell'attaccante belga, in uscita dal club partenopeo. Fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri, l'ex Inter e Chelsea potrebbe presto diventare un nuovo calciatore della squadra di Istanbul.

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Napoli, passi avanti per Lukaku al Fenerbahce

Il Napoli aveva rifiutato la prima offerta del Fenerbahce per Romelu Lukaku, ma ora le parti si sono sensibilmente avvicinate. Il giocatore ha raggiunto nelle scorse ore l'accordo con il club turco, per quanto concerne i termini personali, mentre attende il via libera della società azzurra per lasciare il Napoli e volare direzione Istanbul. La trattativa va avanti, con Napoli e Fenerbahce ora più vicine a raggiungere un'intesa definitiva. Lukaku lascerebbe la Serie A dopo 45 presenze totali, 15 gol e 11 assist con i partenopei, tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

 

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