Napoli, Badiashile a oltranza: Allegri con l'emergenza centrali

INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Oggi è il compleanno di Massimiliano Allegri : compie 59 anni indossati con stile, auguri di cuore. All' Aqua Montis , il quartier generale del Napoli in Abruzzo , si farà festa: torte prenotate, champagne e calici al cielo. Evviva. Ma per rendere questa giornata perfetta anche da un punto di vista calcistico, beh, servirebbe un certo regalo: un difensore nuovo di zecca . E sia chiaro, non occorrono confezione, nastro azzurro e bigliettino: Max lo gradirebbe anche sfuso, c'è da scommetterci. Una necessità, un'urgenza, un imprescindibile tassello da incastrare in un mosaico che in tre settimane ha perso altrettante tessere: Buongiorno , una delle basi su cui il tecnico avrebbe voluto costruire la squadra tra Dimaro e Castel di Sangro , si rivedrà a dicembre nella migliore delle ipotesi; Beukema , invece, potrebbe essere a disposizione in occasione della seconda giornata di Serie A ; e Marianucci , reduce dall'infortunio al ginocchio sinistro rimediato sabato in amichevole con il Celta Vigo , rientrerà a ottobre, dopo la sosta .

Difesa spezzata, tre centrali su cinque spazzati via in rapida successione. Una situazione davvero delicata, soprattutto perché al debutto in campionato contro il Genoa a Marassi mancano appena undici giorni. E così, all in su Benoit Badiashile: è lui, il prescelto. Il centrale che il ds Manna sta trattando con il Chelsea dribblando paletti e saltando ostacoli alti e insidiosi. L’ultimo? La trattativa con il Fenerbahçe per la cessione di Romelu Lukaku ha vissuto ieri una piccola frenata a un passo dall’accordo tra i club, dopo un rilancio dei turchi fino a 6 milioni più 2 di bonus: nell’area tecnica del Fener erano venute fuori un po’ di perplessità sulle condizioni fisiche dell’attaccante, ma poi i dubbi sono stati sciolti. Big Rom ha superato le visite mediche e l’affare è praticamente fatto. Anche Noa Lang è in attesa che l’Ajax ceda Godts al Psg, per definire una volta per tutte la questione del suo ritorno ad Amsterdam: 25 milioni congelati più l’incasso di Rom, la spinta necessaria a sbloccare il mercato. E intanto Allegri aspetta. Basta che non sia Godot.