Napoli, sognando Gabriel Jesus: l’attaccante è il primo obiettivo

INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Le certezze sul mercato degli attaccanti del Napoli, in questo momento, sono due: le cessioni di Lukaku e Lang sono in evoluzione e proseguono le valutazioni su Lucca. Punto. Poi c'è un capitolo a parte riservato alle ipotesi, agli obiettivi e ai sogni come Gabriel Jesus. Un profilo ideale, un calciatore abile sia da centravanti sia da seconda punta e soprattutto capace di accendere la fantasia di un popolo e di un gruppo ricco di talento ma non di gol. Difetto atavico, quello della squadra ereditata da Allegri. Lo raccontano i numeri delle ultime due stagioni: quinto e sesto attacco della Serie A con 58 e 59 reti realizzate. Il solo Hojlund, il frontman della band reduce da un anno estenuante dal punto di vista psicofisico, non può bastare e serve almeno un colpo.