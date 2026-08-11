Napoli, sognando Gabriel Jesus: l’attaccante è il primo obiettivo
INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Le certezze sul mercato degli attaccanti del Napoli, in questo momento, sono due: le cessioni di Lukaku e Lang sono in evoluzione e proseguono le valutazioni su Lucca. Punto. Poi c'è un capitolo a parte riservato alle ipotesi, agli obiettivi e ai sogni come Gabriel Jesus. Un profilo ideale, un calciatore abile sia da centravanti sia da seconda punta e soprattutto capace di accendere la fantasia di un popolo e di un gruppo ricco di talento ma non di gol. Difetto atavico, quello della squadra ereditata da Allegri. Lo raccontano i numeri delle ultime due stagioni: quinto e sesto attacco della Serie A con 58 e 59 reti realizzate. Il solo Hojlund, il frontman della band reduce da un anno estenuante dal punto di vista psicofisico, non può bastare e serve almeno un colpo.
E così il ds Manna s'è messo a caccia di soluzioni per aumentare l'impatto offensivo: lui ama pescare in Premier, un mondo che offre garanzia di crescita, ma prima di trasformare l'idea di puntare su Gabriel Jesus in una trattativa vera e propria con l'Arsenal e il calciatore, bisogna innanzitutto creare le condizioni tecniche (lista) ed economiche (incassi). Tutto dipende dalle uscite di Romelu e Noa, tanto per cominciare, e a seguire dagli eventuali colloqui con i Gunners e il brasiliano, 29 anni compiuti il 3 aprile e un contratto in scadenza nel 2027. Qualche giorno fa, a Castel di Sangro, è arrivato il suo agente Giovanni Branchini: «Sì, ma il mio viaggio era legato a tutt'altri motivi», dice. È il manager italiano di Anguissa e con lui c'era Maxime Nana, il procuratore camerunese di Frank: con il club di De Laurentiis s'è parlato del rinnovo del centrocampista (fino al 2030).
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