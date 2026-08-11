Lukaku al Fenerbahçe ha già superato le visite mediche: le cifre dell'affare
La trattativa per il passaggio di Romelu Lukaku al Fenerbahce è ormai alle battute finali, nonostante l'ultimo piccolo ostacolo emerso nelle scorse ore. Il club turco ha alzato l'offerta mettendo sul piatto 6 milioni di euro più 2 di bonus, ma subito dopo si è registrato un momentaneo stop dovuto ad alcuni dubbi dello staff tecnico sulle condizioni fisiche del belga.
Lukaku, visite mediche ok con il Fenerbahce
L'allarme è però rientrato in fretta: "Big Rom" ha superato con successo le visite mediche e l'operazione si può considerare virtualmente chiusa. Questo passaggio è decisivo per far partire l'effetto domino sul mercato. I fondi incassati dalla cessione di Lukaku, insieme ai 25 milioni attualmente bloccati per il ritorno di Noa Lang, dipendono anche dalla trattativa tra Ajax e PSG per il giovane Godts. Solo dopo queste uscite si sbloccherà definitivamente il mercato in entrata, mentre Massimiliano Allegri resta alla finestra in attesa di novità concreti per la rosa.
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