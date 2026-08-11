Il Napoli stringe per Favasuli: tutti i dettagli dell'operazione
L’arrivo del suo agente Mario Giuffredi in ritiro a Castel di Sangro ha accelerato l’affare tra i club
Il Napoli stringe per Costantino Favasuli, esterno dell’Under 21 e del Catanzaro. L’arrivo del suo agente Mario Giuffredi in ritiro a Castel di Sangro ha accelerato l’affare tra i club: sarà lui il terzino destro che completerà la coppia con Di Lorenzo. Dopo un’ottima stagione conclusa sfiorando la promozione, Favasuli, 22 anni, è finito in copertina stuzzicando l’attenzione di tante società. Colpo da 7 milioni complessivi tra prestito e obbligo di riscatto (1+6). La Fiorentina ricaverà il 50% sulla rivendita.
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