Napoli, Badiashile e Favasuli: i regali per Allegri aspettando Gabriel Jesus

Buon compleanno, Max: torta, festa e brindisi per i 59 anni del tecnico all'Aqua Montis. E acquisti in regalo: uno già definito, Costantino Favasuli, e un altro in dirittura d'arrivo, Benoit Badiashile. E ancora: il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo, capitano a vita fino al 2030. Baci, abbracci e saluti: parte Romelu Lukaku, con il Fenerbahçe è tutto fatto a 6 milioni più 2 di bonus più 1 in caso di vittoria del campionato. Un addio eccellente che chiude un rapporto tra luci-scudetto e ombre di un anno tormentato e che alleggerisce i bilanci dal peso di un ingaggio insostenibile da 11 milioni lordi: era la chiave necessaria a dare il via alle operazioni in entrata. Romelu firmerà un contratto annuale con un salario di poco inferiore. Cosa manca? La ciliegina brasiliana sulla torta di un compleanno indimenticabile: Gabriel Jesus. Ma non è ancora il momento: è in frigo, conservata sottovuoto per il momento giusto. Quando e se sarà possibile, Allegri sarà ben lieto di festeggiare un'altra volta.