Napoli, Badiashile e Favasuli: i regali per Allegri aspettando Gabriel Jesus
Buon compleanno, Max: torta, festa e brindisi per i 59 anni del tecnico all'Aqua Montis. E acquisti in regalo: uno già definito, Costantino Favasuli, e un altro in dirittura d'arrivo, Benoit Badiashile. E ancora: il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo, capitano a vita fino al 2030. Baci, abbracci e saluti: parte Romelu Lukaku, con il Fenerbahçe è tutto fatto a 6 milioni più 2 di bonus più 1 in caso di vittoria del campionato. Un addio eccellente che chiude un rapporto tra luci-scudetto e ombre di un anno tormentato e che alleggerisce i bilanci dal peso di un ingaggio insostenibile da 11 milioni lordi: era la chiave necessaria a dare il via alle operazioni in entrata. Romelu firmerà un contratto annuale con un salario di poco inferiore. Cosa manca? La ciliegina brasiliana sulla torta di un compleanno indimenticabile: Gabriel Jesus. Ma non è ancora il momento: è in frigo, conservata sottovuoto per il momento giusto. Quando e se sarà possibile, Allegri sarà ben lieto di festeggiare un'altra volta.
Napoli, arriva Favasuli
Il mercato del Napoli s'è animato a dieci giorni dal debutto in campionato a Marassi con il Genoa. Il primo colpo, dopo i riscatti di Hojlund e Alisson, è un talento dell'Under 21 che lascerà la Serie B e il Catanzaro per tuffarsi nella lotta scudetto e nel magico mondo della Champions: Favasuli, of course, il terzino destro di 22 anni che non inciderà sulle liste e che farà coppia con Di Lorenzo. La sua storia, se vogliamo, ricorda proprio quella del capitano: all'epoca di Ancelotti, arrivò dopo la retrocessione dell'Empoli, ritrovandosi ai vertici in Italia e in Europa. Formula e cifre: un milione per il prestito oneroso più 6 per l'obbligo di riscatto. Firmerà un contratto fino al 2031, con opzioni annuali di rinnovo fino al 2034. Stile Vergara. Visite mediche fissate per martedì. Decisivo il blitz di lunedì a Castel di Sangro del suo agente, Mario Giuffredi, lo stesso di Antonio e del capitano: un viaggio che ha innescato un effetto domino.
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