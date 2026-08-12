Di Lorenzo, rinnovo a vita: vuole chiudere la carriera a Napoli

Giovanni Di Lorenzo è stato l'ultimo capitano del primo secolo e sarà anche quello del nuovo. Per un bel po' di tempo ancora. Il desiderio espresso a Dimaro di chiudere la carriera nel Napoli può ormai ritenersi realizzato: è pronto a firmare un nuovo contratto fino al 2030, due anni in più rispetto all'attuale scadenza fino al 2028 e oltre l'opzione già prevista fino al 2029. Non è più una semplice storia d'amore, è un'epopea. Una saga cavalleresca. È il ritorno delle bandiere, della componente romantica di un calcio che sempre più spesso cede a logiche ciniche, pratiche, economiche e a tratti barbare. E così, un racconto già bello e pieno di trionfi si trasformerà in un sogno: Di Lorenzo nel Napoli a vita. Basta un autografo, una firma e via: non è un contratto, è un patto di sangue.

Di Lorenzo, l'accordo con il Napoli

Per trovare l'accordo è bastato un attimo: il suo agente Mario Giuffredi è arrivato lunedì all'Aqua Montis di Rivisondoli, il quartier generale del Napoli in Abruzzo, e ha incontrato De Laurentiis e il ds Manna insieme con il capitano. Uno sguardo, poche parole, qua la mano. E sia chiaro: non è questione di numeri, ingaggio e bonus, è una scelta reciproca di restare insieme per sempre. Di Lorenzo ha compiuto 33 anni il 4 agosto e calcoli alla mano nel 2030 avrà quasi 37 anni. All'epoca, forse, sarà arrivato il tempo di dire basta con le corse sulla destra e di intraprendere una nuova carriera, magari in azzurro. Ma chi può dirlo? Con lui non si può dare niente per scontato. Un atleta straordinario, un professionista esemplare, un campione che si appresta a ritoccare i primati di longevità del club e che può già vantare un alloro storico: ha conquistato due scudetti e una Supercoppa italiana da capitano, come Maradona. Lui e Diego, stop. E ora, non resta che inseguire l'ultimo traguardo: un titolo internazionale, una coppa europea. C'è più tempo per provare l'impresa.

I numeri di Di Lorenzo con il Napoli

Per la cronaca: con il Napoli, Di Lorenzo vanta 238 presenze in Serie A e 305 in tutte le competizioni, e ciò significa che quest'anno potrà entrare nella Top Ten degli alfieri azzurri di tutti i tempi sia in campionato sia in generale. Oggi, nel frattempo, guiderà la squadra nell'ultima amichevole a Castel di Sangro contro l'Aris Salonicco e poi, dopo qualche giorno di pausa, domenica tornerà con i compagni a Castel Volturno a preparare il debutto in campionato contro il Genoa a Marassi. Sabato 22 agosto comincerà ufficialmente la sua ottava stagione: è stato un totem di Ancelotti, Spalletti e Conte e ora lo sarà di Allegri. Collezione di mostri della panchina per un mostro della fascia. «Il bilancio del lavoro è sicuramente positivo, sono arrivate buone risposte da tutti», ha detto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. «Il gruppo ha grande voglia ed è molto concentrato in vista dell'inizio del campionato: ci teniamo a fare bene anche perché è l'anno del Centenario».