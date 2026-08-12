Lukaku al Fenerbahce, ora è ufficiale: il comunicato d'addio del Napoli

ISTANBUL (TURCHIA) - La notizia era nell'aria da tempo, ora è arrivata anche l'ufficialità: Romelu Lukaku lascia il Napoli dopo due stagioni e sposa il progetto dell'ambizioso Fenerbahce. Dopo una stagione negativa, fortemente condizionata da un infortunio e una serie di attriti con la società azzurra, l'ex Inter e Roma riparte dalla Turchia e dalla SuperLig. Il Fenerbahce ha vinto la concorrenza di numerose società europee e ameriicane, soddisfando le richieste del club azzurro e del giocatore: al Napoli, che con la cessione del belga alleggerisce i bilanci dal peso di un ingaggio insostenibile da 11 milioni lordi, andranno 6 milioni più 2 di bonus, più un ulteriore milione in caso di vittoria del campionato; Lukaku firmerà invece un contratto annuale con i canarini gialli e percepirà un ingaggio di poco inferiore.