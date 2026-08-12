Lukaku al Fenerbahce, ora è ufficiale: il comunicato d'addio del Napoli
ISTANBUL (TURCHIA) - La notizia era nell'aria da tempo, ora è arrivata anche l'ufficialità: Romelu Lukaku lascia il Napoli dopo due stagioni e sposa il progetto dell'ambizioso Fenerbahce. Dopo una stagione negativa, fortemente condizionata da un infortunio e una serie di attriti con la società azzurra, l'ex Inter e Roma riparte dalla Turchia e dalla SuperLig. Il Fenerbahce ha vinto la concorrenza di numerose società europee e ameriicane, soddisfando le richieste del club azzurro e del giocatore: al Napoli, che con la cessione del belga alleggerisce i bilanci dal peso di un ingaggio insostenibile da 11 milioni lordi, andranno 6 milioni più 2 di bonus, più un ulteriore milione in caso di vittoria del campionato; Lukaku firmerà invece un contratto annuale con i canarini gialli e percepirà un ingaggio di poco inferiore.
Napoli, Lukaku al Fenerbahce: il comunicato del club azzurro e il tweet
"La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Romelu Lukaku Bolingoli al Fenerbahçe Spor Kulübü", si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club vice campione d'Italia. "Il 31 agosto 2024 Romelu fa il suo esordio in maglia azzurra, andando subito a segno nella vittoria in rimonta contro il Parma al Maradona. Ha collezionato 45 presenze, mettendo a referto 15 reti, tra cui quella indimenticabile nel match del quarto scudetto contro il Cagliari, al termine di una poderosa progressione. Con il Napoli ha vinto un campionato e la Supercoppa Italiana. In bocca al lupo, Big Rom!". Poco dopo, lo stesso club turco ha ufficializzato l'acquisto di Lukaku con un tweet eloquente su 'X': "Big Rom, bigger dreams".
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