Lukaku paga di suo 150mila euro per andare in Turchia, ma il Napoli ora è più vicino a Gabriel Jesus

Romelu Lukaku è ufficialmente un giocatore del Fenerbahçe. L'annuncio congiunto della cessione a titolo definitivo è arrivato ieri alle 17.49. «Big Rom. Bigger dreams», il post di benvenuto su X con cui il Fener l'ha messa sui sogni. Il Napoli, invece, ha scelto i ricordi più belli per salutarsi: «Romelu ha collezionato 45 presenze e 15 reti, tra cui quella indimenticabile nel match del quarto scudetto contro il Cagliari, al termine di una poderosa progressione. Per ogni pallone difeso, per ogni gol segnato... Grazie e in bocca al lupo Big Rom!». La storia è finita. A un anno dalla scadenza del rapporto e dopo due stagioni luci e ombre: una storica e l'altra da incubo per il grave infortunio muscolare rimediato proprio a Castel di Sangro, il 14 agosto 2025.