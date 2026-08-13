Napoli, accelerata per Badiashile: vicino l'accordo con il Chelsea
Napoli, c'è l'accelerata per l'arrivo di Badiashile dal Chelsea: accordo vicino. Si lavora per definire l'accordo con i Blues sulla base di 3 milioni di euro più 1 di bonus per il prestito con diritto di riscatto, fissato a 27 milioni. Si attendono gli ultimi okay dai club per permettere al giocatore di mettersi a disposizione di Allegri.
Badiashile: il Napoli vuole fargli sostenere le visite mediche a Roma con Favasuli
Il difensore francese, classe 2001, ha accettato da tempo il trasferimento in azzurro. E ora il Napoli è a un passo dal definirlo. Tant'è che emerge un dettaglio indicativo in merito all'ottimismo per la felice conclusione dell'affare: l'obiettivo è fargli sostenere le visite mediche il prossimo martedì 18 agosto, a Roma, con Favasuli.
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