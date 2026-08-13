Napoli, accelerata per Badiashile: vicino l'accordo con il Chelsea

Badiashile: il Napoli vuole fargli sostenere le visite mediche a Roma con Favasuli

Il difensore francese, classe 2001, ha accettato da tempo il trasferimento in azzurro. E ora il Napoli è a un passo dal definirlo. Tant'è che emerge un dettaglio indicativo in merito all'ottimismo per la felice conclusione dell'affare: l'obiettivo è fargli sostenere le visite mediche il prossimo martedì 18 agosto, a Roma, con Favasuli.