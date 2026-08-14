Napoli, ecco Badiashile: può fare le visite già martedì

La squadra è in pausa, il mercato non si ferma. Il Napoli ha concluso il ritiro di Castel di Sangro con la necessità assoluta di intervenire in difesa: aveva già perso Buongiorno alla vigilia della partenza per Dimaro e contro il Celta ha perso per strada anche Marianucci . Il tutto, senza poter contare su Beukema : una brutta storia di imprevisti e sfortune varie che hanno accelerato la necessità di chiudere il colpo Badiashile . Il ds Manna sta definendo la trattativa sugli sci, cosa piuttosto improbabile considerando il periodo e le temperature, ma tant’è: è stato uno slalom speciale tra i paletti degli obblighi interni e dei parametri Uefa, ma ormai il traguardo è in vista.

Napoli, sprint Badiashile

Non è stato per niente facile, le pretese del Chelsea non hanno agevolato la trattativa, ma il bisogno di un rinforzo ritenuto di spessore anche in ottica Champions e avallato da Allegri era impellente, e così è arrivata l’accelerata. Non resta che definire i dettagli: i Blues valutano il difensore francese, 25 anni e altri tre anni di contratto, poco più di 26 milioni di sterline. Più o meno 31 milioni di euro. Cioè la cifra che il Napoli metterà sul piatto, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, per assicurarsi il giocatore: 3 milioni per l’indennità, più 1 di bonus e altri 27 per l’opzione di riscatto. Bisogna solo attendere l’ultimo passaggio per annunciare e brindare, anche perché i contatti sono continui da giorni e il calciatore ha accettato con entusiasmo la destinazione da un po’. L'obiettivo che Manna s’era prefisso è più vicino: far svolgere le visite mediche a Favasuli e Badiashile martedì a Roma, a Villa Stuart. Countdown.