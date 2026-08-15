Badiashile, i muscoli al centro: chi è il nuovo colpo del Napoli in difesa
NAPOLI - C'è una sedia che racconta Benoit Badiashile meglio di tante statistiche. Dicembre 2018, il difensore ha appena 17 anni, è in sala stampa accanto a Thierry Henry e sta per affrontare il Borussia Dortmund con il Monaco. Finisce di parlare, si alza e lascia la sedia fuori posto. Henry lo fulmina con gli occhi, indica la sedia. Badiashile capisce, torna indietro, la sistema e se ne va. Una scena diventata quasi un manifesto del suo carattere: poche parole, nessuna posa, rispetto delle regole. Un gigante di quasi due metri che ha sempre preferito lasciare parlare il campo.
Martedì le visite mediche
È il giocatore che il Napoli vorrebbe svolgesse martedì le visite mediche a Roma insieme a Favasuli. Arriverà in prestito dal Chelsea per 3 milioni di euro, più 1 di bonus, con un diritto di riscatto fissato a 27 tra un anno. Un’operazione che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante, ma intanto è l’occasione per portare in Italia un difensore che in Francia era considerato uno dei migliori talenti della sua generazione. Badiashile nasce a Limoges nel 2001, in una famiglia di origini congolesi. Il calcio entra in casa prima ancora che lui esploda: il fratello maggiore Loïc, portiere, viene notato dal Monaco quando giocava per il Malesherbes. E proprio quando gli osservatori sono andati a seguirlo, si sono accorti di quel ragazzino altissimo e magro che giocava nei campi accanto. Operazione due per uno: prima Loïc, poi Benoit. I due si ritroveranno addirittura insieme in prima squadra.
Il gran salto
Il salto arriva prestissimo. Badiashile debutta in Ligue 1 a 17 anni. La stampa francese ne apprezza soprattutto la calma, quella capacità insolita per un ragazzo di quell’età di non farsi travolgere dall’importanza della partita. Anche fuori dal campo è sempre stato così. Introverso, disciplinato, poco incline alla vita da star. Poi c’è il sinistro. Quello che, insieme alla struttura fisica, ha incuriosito diversi club europei. Badiashile è un centrale mancino, capace di uscire palla al piede, rompere la prima linea di pressione e cercare il compagno anche a distanza. Un profilo raro per un difensore della sua stazza. Nel 2023 il Chelsea lo porta a Londra, investendo una cifra importante per strapparlo al Monaco. Ma in Inghilterra la sua crescita si interrompe tra infortuni, concorrenza e cambi di allenatore. Adesso Napoli. E un’altra occasione. A 25 anni, non è più il ragazzino che Henry richiamava per una sedia lasciata male. È un difensore con esperienza internazionale che ha bisogno soprattutto di continuità.
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