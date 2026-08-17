Calciomercato Napoli, oggi arriva Badiashile. Gabriel Jesus, segnali di cessione

Gabriel Jesus ieri non c’era nella schiacciante vittoria dell’ Arsenal sul Manchester City. La gioia del Community Shield il brasiliano l’ha vissuta dalla tribuna del Principality Stadium di Cardiff, nemmeno dalla panchina. È in uscita, si sa. I Gunners vogliono venderlo, ma non svenderlo . Di certo non vorrebbero aspettare che passi ancora un anno, quando tra l’altro Gabriel Jesus andrà in scadenza e sarà dunque libero di firmare altrove senza che agli inglesi arrivi un corrispettivo economico. Il Napoli resta alla finestra , sa che la sua valutazione è intorno ai 18-20 milioni di euro. Una cifra non esagerata, ma poi c’è da fare i conti con l’ingaggio: il paulista ne guadagna 6 netti a stagione . Tanti. Il mantra però è sempre lo stesso: vendere, liberare spazi, poi comprare. In rosa ci sono ancora diversi esuberi, ma anche giocatori per i quali il Napoli è disponibile ad ascoltare proposte: Lucca e Lang su tutti.

L’esclusione di ieri rappresenta comunque un segnale inequivocabile: Gabriel Jesus probabilmente non era entrato ancora nell’ordine delle idee di andare via, ma le regole della Premier League - ad oggi - sono chiare. Si possono tesserare 25 giocatori che hanno 21 anni o più. E il brasiliano, che di anni ne ha 29, rischia di finire fuori lista per tutta la stagione. «Ho lottato con la Premier per estendere la lista e poter contare su più giocatori» ha spiegato Arteta, che si è detto triste di aver dovuto lasciare sia lui che Martinelli fuori dalla partita di Cardiff.