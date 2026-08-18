Dopo Badiashile il Napoli prepara il colpo in attacco. Ma per Gabriel Jesus serve un'uscita

NAPOLI - È il giorno del gigante francese, Benoit Badiashile. Il mancino che rinforzerà la difesa del Napoli e farà tirare un sospiro di sollievo a Max Allegri, che lo aspetta a Castel Volturno. Una soluzione in più, soprattutto a sinistra, da affiancare a Rrahmani al centro della difesa . È questo il ragazzo nato a Limoges, in Francia, da genitori della Repubblica Democratica del Congo, ed esploso in Ligue 1 quando non aveva ancora compiuto 18 anni.

Chi è Badiashile, nuovo rinforzo del Napoli

Lo lanciò al Monaco Thierry Henry, all’epoca allenatore dei monegaschi, che vide in lui qualcosa di speciale. Dopo le visite mediche a Roma, Badiashile potrà dunque cominciare la sua nuova avventura italiana, lasciando il Chelsea che avrebbe preferito una cessione a titolo definitivo, ma che alla fine ha accettato la soluzione proposta dal Napoli: prestito oneroso a 3 milioni di euro, più 1 di bonus, e diritto di riscatto fissato a 27 milioni, da discutere al termine del campionato. Potenzialmente, Benoit è stato considerato per anni uno dei difensori più promettenti della sua generazione. Ora ha 25 anni, qualche infortunio alle spalle e una stagione non proprio da ricordare a livello personale, ma soprattutto una gran voglia di rimettersi in gioco.