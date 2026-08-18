Sarri punta Anguissa: l’Atalanta ci prova, il Napoli vuole blindarlo

L’ Atalanta vuole Anguissa. Sarri e Giuntoli sognano un centrocampo top, sono stuzzicati dalla possibilità di aggiungere qualità, sostanza e esperienza a una squadra che vuole tornare protagonista in campionato e in Europa. Finora c’è stata solo una manifestazione d’interesse, i contatti con l’entourage e con il Napoli ancora non sono entrati nel vivo. Anche perché in queste settimane sul tavolo c’è una trattativa aperta per il rinnovo di contratto. E soprattutto perché Frank è tornato prepotentemente al centro del progetto azzurro con l’arrivo di Allegri.

Anguissa, la distanza sul rinnovo

Anguissa ha un contratto in scadenza nel 2027, il Napoli ha sfruttato l’opzione unilaterale per il prolungamento di un altro anno. E ha proposto un rinnovo per altre tre stagioni, fino al 2030, quando il leone di Yaoundé avrà 34 anni. Le trattative sono ripartite a Castel di Sangro, quando nel ritiro sono arrivati il suo storico agente, Maxime Nana, e il suo manager italiano, Giovanni Branchini. I dialoghi fra le parti sono continui ma c’è ancora distanza sull’ingaggio. La richiesta di aumento si aggira sui 700-800 mila euro a stagione, il punto di incontro non è stato ancora trovato. E in questo momento di stallo l’Atalanta sta provando a inserirsi, forte della disponibilità economica di Percassi che sarebbe pronto anche a soddisfare tutte le richieste.