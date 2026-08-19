Napoli, visite mediche per Badiashile a Villa Stuart: "Sono felice"

Prosegue l'iter verso l'ufficialità per il difensore francese proveniente dal Chelsea

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Pubblicato il 19.08.2026, 09:08 (Aggiornato il 19.08.2026, 10:25)

napoliBadiashile

Manca sempre meno per l'ufficialità del colpo Benoit Badiashile al Napoli. Il difensore francese del Chelsea è infatti atterrato ieri a Ciampino mentre oggi, in mattinata, svolgerà le visite mediche di rito a Villa Stuart. Dopodiché la firma sul contratto. Queste le sue prime parole: "Sono felice".

Napoli, visite mediche per Badiashile: i dettagli dell'operazione

Il classe 2001 lascia così i Blues dopo quattro stagioni in cui ha collezionato 71 presenze e 2 gol, vincendo anche la Conference League e il Mondiale per Club. Arriverà alla corte di Allegri con la soluzione proposta dal Napoli: prestito oneroso a 3 milioni di euro, più 1 di bonus, e diritto di riscatto fissato a 27 milioni, da discutere al termine del campionato. Il Chelsea avrebbe preferito la cessione a titolo definitivo.

 

Napoli, Badiashile a Villa Stuart per le visite mediche: ecco il colpo in difesa del Napoli
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Chi è Badiashile

Nato a Limoges, in Francia, da una famiglia originaria della Repubblica Democratica del Congo, Benoit si è fatto conoscere giovanissimo nel calcio francese, imponendosi in Ligue 1 quando non aveva ancora compiuto 18 anni. A credere per primo nelle sue qualità fu Thierry Henry, che lo lanciò al Monaco durante la sua esperienza sulla panchina del club. Da allora, il difensore è stato indicato a lungo come uno dei talenti più interessanti della sua generazione. Oggi, a 25 anni, Benoit arriva a un nuovo bivio della sua carriera. Alcuni problemi fisici e un'ultima stagione al di sotto delle aspettative hanno rallentato il suo percorso, ma la voglia di ripartire non è mai mancata. Adesso cerca una nuova opportunità per tornare ai livelli che, fin da giovanissimo, avevano fatto parlare di lui.

 

 

 

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