Napoli, visite mediche per Badiashile a Villa Stuart: "Sono felice"

Il classe 2001 lascia così i Blues dopo quattro stagioni in cui ha collezionato 71 presenze e 2 gol , vincendo anche la Conference League e il Mondiale per Club . Arriverà alla corte di Allegri con la soluzione proposta dal Napoli: p restito oneroso a 3 milioni di euro , più 1 di bonus , e d iritto di riscatto fissato a 27 milioni , da discutere al termine del campionato. Il Chelsea avrebbe preferito la cessione a titolo definitivo.

Chi è Badiashile

Nato a Limoges, in Francia, da una famiglia originaria della Repubblica Democratica del Congo, Benoit si è fatto conoscere giovanissimo nel calcio francese, imponendosi in Ligue 1 quando non aveva ancora compiuto 18 anni. A credere per primo nelle sue qualità fu Thierry Henry, che lo lanciò al Monaco durante la sua esperienza sulla panchina del club. Da allora, il difensore è stato indicato a lungo come uno dei talenti più interessanti della sua generazione. Oggi, a 25 anni, Benoit arriva a un nuovo bivio della sua carriera. Alcuni problemi fisici e un'ultima stagione al di sotto delle aspettative hanno rallentato il suo percorso, ma la voglia di ripartire non è mai mancata. Adesso cerca una nuova opportunità per tornare ai livelli che, fin da giovanissimo, avevano fatto parlare di lui.