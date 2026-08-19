Napoli, è Lang la chiave per arrivare a Gabriel Jesus

Il mercato si sblocca con le cessioni. È così da settimane, è la regola che accompagna ogni movimento. Ma non solo a Napoli, sia chiaro. È così anche ad Amsterdam, dove l’Ajax ha appena incassato 55 milioni dal Psg per Mika Godts eppure ha ancora bisogno di vendere prima di poter pensare all’acquisto di Noa Lang. Un paradosso solo apparente, perché anche gli olandesi devono far quadrare conti, rosa e investimenti. E così il ragazzo cresciuto nel loro vivaio, prima di esplodere con la maglia del Psv, resta in attesa.

Lang aspetta, l'Ajax prima deve cedere L’Ajax lo considera la prima scelta per rinforzare l’attacco, ma deve prima creare spazio. È uno dei motivi per cui l’operazione non è ancora decollata. L’altro è rappresentato dalla valutazione del Napoli, che non ha intenzione di svendere un giocatore acquistato un anno fa a 25 milioni. La situazione è diversa da quella del Galatasaray, che continua a seguire Lang ma lo considera, almeno in questo momento, una seconda scelta: davanti a lui, nelle preferenze del club di Istanbul, ci sarebbe Rafa Leao. Il Gala aveva già provato a riportare Noa in Turchia dopo l’esperienza della seconda parte della scorsa stagione, quando l’olandese aveva giocato in prestito. Stavolta ha sondato nuovamente il terreno, anche con una proposta da 15 milioni, ma il Napoli l’ha ritenuta troppo bassa. E sul tavolo, almeno per ora, non c’è una nuova offerta. Lang, dal canto suo, non ha mai nascosto la volontà di giocarsi le proprie possibilità a Napoli. Se dovesse partire, preferirebbe farlo a titolo definitivo. Una posizione che rende ancora più delicata una trattativa che potrebbe avere conseguenze anche sul resto del mercato azzurro.