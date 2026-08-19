Napoli, ufficiale l'acquisto di Favasuli: il comunicato e il saluto di De Laurentiis
"Benvenuto Costantino". Con questo messaggio pubblicato su X, Aurelio De Laurentiis ha dato il benvenuto a Costantino Favasuli, ufficializzando il suo arrivo al Napoli. Il club azzurro ha poi comunicato di "aver acquisito, a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Costantino Favasuli dal Catanzaro".
Ufficiale, Favasuli al Napoli: la formula
Classe 2004, Favasuli è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, con cui ha conquistato una Supercoppa e due Coppe Italia Primavera. Dopo le esperienze con Ternana e Bari, il difensore è approdato al Catanzaro, totalizzando 42 presenze e 2 gol nell'ultima stagione.
Il comunicato
«Nato il 26 aprile 2004, il difensore calabrese è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, vincendo una Supercoppa e due Coppa Italia Primavera. Dopo le esperienze alla Ternana e al Bari, passa al Catanzaro con cui disputa 42 partite, mettendo a segno due reti. Vanta 2 presenze con l'Italia: ha fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore lo scorso 3 giugno nell'amichevole contro il Lussemburgo, vinta dagli azzurri per 1-0», ha aggiunto il Napoli nella nota ufficiale dell'annuncio.
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