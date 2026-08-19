Napoli, ufficiale l'acquisto di Favasuli: il comunicato e il saluto di De Laurentiis

"Benvenuto Costantino". Con questo messaggio pubblicato su X, Aurelio De Laurentiis ha dato il benvenuto a Costantino Favasuli , ufficializzando il suo arrivo al Napoli . Il club azzurro ha poi comunicato di " aver acquisito, a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Costantino Favasuli dal Catanzaro ".

Ufficiale, Favasuli al Napoli: la formula

Classe 2004, Favasuli è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, con cui ha conquistato una Supercoppa e due Coppe Italia Primavera. Dopo le esperienze con Ternana e Bari, il difensore è approdato al Catanzaro, totalizzando 42 presenze e 2 gol nell'ultima stagione.