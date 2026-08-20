L’Arsenal scarica Gabriel Jesus: il Napoli spera. E dalla Spagna spunta l’idea Musso

Noa Lang e Lucca in bilico

Ipotesi di un colpo che è inevitabilmente legato alla partenza almeno un attaccante in rosa. Noa Lang resta la seconda scelta del Galatasaray, che ha come primo obiettivo Rafa Leao. Non dovesse arrivare a trovare l'accordo per il portoghese del Milan, allora - sostengono diversi media turchi - ripiegherebbe sull’olandese del Napoli, che ha già avuto in prestito nella seconda parte dell'ultima stagione. L’altro nome in bilico è sempre quello di Lorenzo Lucca. Gli ultimi giorni di mercato chiariranno anche la sua posizione, ma il Napoli ci tiene a tutelare quello che soltanto un anno fa è stato un investimento importante. Ad oggi parte come vice Hojlund, tra qualche giorno chissà.