L’Arsenal scarica Gabriel Jesus: il Napoli spera. E dalla Spagna spunta l’idea Musso

NAPOLI
- Si deve convincere, del resto non deve essere facile lasciare i campioni d’Inghilterra e vicecampioni d’Europa. Ma la situazione è chiara: Gabriel Jesus
non troverà più spazio nell’Arsenal
di Mikel Arteta. Per di più a un anno dalla scadenza del contratto, che significherebbe strapparne uno potenzialmente migliore, da svincolato. L’esclusione dal Community Shield contro il Manchester City
gli ha però fatto capire che tra i Gunners spazio non ce n’è. E il Napoli attende alla finestra
, prova a liberare spazio in rosa e massa salariale, ma ha il paulista come obiettivo principale per rinforzare l’attacco. L’accordo con l’Arsenal si può trovare, la valutazione non è proibitiva (una ventina di milioni), ma il nodo resta l’ingaggio, visto che Gabriel Jesus, a Londra, ne guadagna 6 netti a stagione. La prima scelta è lui, poi ci sono le alternative sondate in questi giorni. Manna ha ottimi rapporti in Premier, sia con il Chelsea
che con il Manchester United. Lo dimostrano gli affari Badiashile e McTominay
. Proprio con i Blues s’è parlato ancora di un giocatore che piaceva già l’anno scorso, Nicolas Jackson (25), attaccante senegalese che poi lasciò l’Inghilterra per un prestito onerosissimo (16,5 milioni) al Bayern Monaco. I tedeschi non l’hanno riscatto, ci sarebbero voluti altri 65 milioni
e allora Nico, come lo chiamavano in Spagna quando giocava nel Villarreal, è tornato a Londra. L’altro giocatore per il quale il Napoli ha chiesto informazioni è un altro pallino di Manna, Joshua Zirkzee. Come Jackson, l’ex Bologna non è tra le prime scelte del suo club, il Manchester United. Può tornare in Italia, ma c’è anche la Juventus che lo segue.
Noa Lang e Lucca in bilico
Ipotesi di un colpo che è inevitabilmente legato alla partenza almeno un attaccante in rosa. Noa Lang resta la seconda scelta del Galatasaray, che ha come primo obiettivo Rafa Leao. Non dovesse arrivare a trovare l'accordo per il portoghese del Milan, allora - sostengono diversi media turchi - ripiegherebbe sull’olandese del Napoli, che ha già avuto in prestito nella seconda parte dell'ultima stagione. L’altro nome in bilico è sempre quello di Lorenzo Lucca. Gli ultimi giorni di mercato chiariranno anche la sua posizione, ma il Napoli ci tiene a tutelare quello che soltanto un anno fa è stato un investimento importante. Ad oggi parte come vice Hojlund, tra qualche giorno chissà.