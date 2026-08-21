Calciomercato Napoli, Gabriel Jesus era e resta in cima alla lista. Il Trabzonspor va su Lucca

NAPOLI - Ce n’è uno che può entrare dalla porta d’ingresso, uno o due da quella d’uscita. Gli ultimi giorni di mercato del Napoli saranno così. Gabriel Jesus resta il preferito per l’attacco . Il brasiliano dell’Arsenal continua a essere il profilo individuato per completare il reparto. Prima, però, bisogna liberare spazio. Uno tra Noa Lang e Lorenzo Lucca dovrà partire , e il Napoli vuole che l’eventuale cessione sia a titolo definitivo, non in prestito. Per l’olandese, al momento, c’è il Galatasaray , mentre l’ Ajax non s’è fatto più sentire. I turchi hanno provato a sondare il terreno anche con il giocatore. A Istanbul, Noa ha ancora estimatori, ma il Gala ha altre priorità e soprattutto continua a valutare Rafa Leao .

Lucca può lasciare il Napoli: è nel mirino del Trabzonspor

Possibile destinazione turca anche per Lorenzo Lucca. Nelle ultime ore si è fatto vivo il Trabzonspor, il club che ha deciso di alzare l’asticella dopo l’ingaggio di Mohamed Salah e che ora guarda anche al centravanti del Napoli per riportare il titolo a Trebisonda. Lucca aspetta di capire cosa sarà della sua stagione dopo un buon precampionato: tre gol, più di tutti gli altri compagni, e una crescita evidente tra Dimaro e Castel di Sangro. È il primo vice Hojlund, ma non è considerato incedibile. Il Napoli l’ha acquistato dall’Udinese per 35 milioni e non pensa a un altro prestito come quello dello scorso gennaio al Nottingham Forest: se dovesse arrivare un’offerta adeguata, anche per lui potrebbe aprirsi la porta d’uscita. E a quel punto si libererebbe uno degli spazi necessari per far entrare Gabriel Jesus.