L’addio di Mazzocchi al Napoli è vicino con il mercato aperto

Pasquale Mazzocchi, un idolo del popolo azzurro, si prepara a salutare il Napoli. A malincuore, anzi con il cuore spezzato, ma i percorsi professionali non vanno sempre di pari passo con i sogni e a volte la realtà può cambiare all’improvviso. Si parlava di rinnovo e di un futuro da bandiera, e invece mercato aperto. A lui, figlio della città con la pelle più azzurra della maglia che ha indossato 54 volte in tutte le competizioni da gennaio 2024 conquistando lo scudetto e la Supercoppa italiana, l’idea non piace per niente. Non è convinto, non vorrebbe. Ma l’arrivo di Favasuli ha indotto le parti a una serie di riflessioni che, unite anche alla data di scadenza del contratto (2027), hanno orientato la separazione.