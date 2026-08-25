L’addio di Mazzocchi al Napoli è vicino con il mercato aperto
Pasquale Mazzocchi, un idolo del popolo azzurro, si prepara a salutare il Napoli. A malincuore, anzi con il cuore spezzato, ma i percorsi professionali non vanno sempre di pari passo con i sogni e a volte la realtà può cambiare all’improvviso. Si parlava di rinnovo e di un futuro da bandiera, e invece mercato aperto. A lui, figlio della città con la pelle più azzurra della maglia che ha indossato 54 volte in tutte le competizioni da gennaio 2024 conquistando lo scudetto e la Supercoppa italiana, l’idea non piace per niente. Non è convinto, non vorrebbe. Ma l’arrivo di Favasuli ha indotto le parti a una serie di riflessioni che, unite anche alla data di scadenza del contratto (2027), hanno orientato la separazione.
Napoli, Mazzocchi in uscita: le pretendenti
Sulle sue tracce, in questa fase, ci sono già un bel po’ di club: Cagliari, Sassuolo, Lecce, Frosinone, Verona. Primi contatti e prime trame da scrivere anche in fretta, considerando che alla fine del mercato mancano solo sette giorni, ma Mazzocchi ha disputato un ottimo preca m pionato e rappresenta una garanzia sotto il profilo fisico, dell’esperienza e della professionalità. Negli ultimi giorni Pasquale s’è affidato un paio di volte ai social pubblicando messaggi motivazionali, nonostante il momento sia piuttosto delicato e complesso. Da oggi, comunque, tornerà al centro sportivo di Castel Volturno per continuare la preparazione, dopo aver saltato la trasferta con il Genoa per un sovraccarico a un ginocchio.
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