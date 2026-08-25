Gabriel Jesus, poi Guiu e Gouiri: il Napoli prova il colpo in attacco, ma quante uscite da definire

Tutto gira e continuerà a girare intorno all’ attacco nell’ ultima settimana di mercato : il grande obiettivo è sempre Gabriel Jesus , ma le contingenze e gli incastri della rosa consigliano cautela e anche la necessità di tenere aperte più porte. Il quadro, in poche parole, è il seguente: saranno sette giorni brevi ma molto intensi , Allegri aspetta un attaccante ma in questo momento non è escluso che al gong degli affari non ci siano altri movimenti in entrata . È una possibilità. Un’ipotesi concreta senza ricche uscite . E ciò significa che l’incertezza regna incontrastata, considerando l’abbondanza in rosa che fa rima con le liste e soprattutto la legge finora inderogabile che ha orientato e condizionato l’intera sessione degli affari estivi del Napoli : l’esigenza di vendere . Le cessioni. L’elenco dei casi certificati da risolvere è ancora lungo: Ngonge, Cheddira, Lindstrom, Cajuste, Mazzocchi, Obaretin (vicino al Lorient ). Ma non sono questi gli uomini che possono far saltare il banco degli acquisti .

Napoli, la situazione Lang e Lucca

Per continuare a nutrire l’affascinante idea di rinforzare il reparto offensivo con Gabriel Jesus, in uscita dall’Arsenal e acquistabile con un investimento che si aggira tra i 15 e i 20 milioni, il Napoli dovrebbe realizzare un incasso importante e l’unico calciatore potenzialmente in grado di assicurare certe cifre è Noa Lang. Il fatto, però, è che Allegri lo terrebbe anche volentieri e soprattutto, in ottica mercato, per il momento sono arrivate soltanto richieste in prestito: dal Galatasaray all’Atalanta (la Dea ha proposto 2 milioni e un altro di bonus a titolo di indennizzo più 20 per il diritto di riscatto). Niente da fare: il club azzurro ha rifiutato e non ha alcuna intenzione di svalutare un calciatore di qualità, già nei meccanismi e nella mentalità della nuova squadra e acquistato un’estate fa con un investimento da quasi 30 milioni tra base fissa e bonus. Più passano i giorni, più Lang si avvicina alla permanenza. Cosa che invece sembra già certa per Lorenzo Lucca: non si muoverà e insieme con Hojlund costruirà la coppia di centravanti puri.