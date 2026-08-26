Lang-Galatasaray sblocca Gabriel Jesus: il Napoli può stringere per la punta

Il Galatasaray è tornato a farsi vivo per Noa Lang . Con maggiore forza ed evidentemente presupposti diversi rispetto all’intenzione precedente di provare a strappare un prestito, considerando la ferma posizione del Napoli: il club azzurro ha deciso che il calciatore si potrà muovere soltanto a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto. Una cessione, stop. Non c’è altra possibilità per avvicinarsi a Lang e di conseguenza per sbloccare il mercato in entrata con l’arrivo di un attaccante. L’ultimo obiettivo in ordine di tempo, ma probabilmente il primo secondo le necessità: Allegri aspetta un’altra punta con caratteristiche diverse da quelle già in dote nella rosa così da completare il reparto con Hojlund, il centravanti frontman, e Lucca, in rampa e animato da una voglia di riscatto pari e anzi superiore alla portata dell’investimento per averlo nell’estate 2025.

L'assalto del Napoli a Gabriel Jesus

Lorenzo, molto positivo a Marassi contro il Genoa, si giocherà le sue carte insieme a Rasmus ed eventualmente con l’uomo nuovo. A maggior ragione se il Gala, alla fine, affonderà su Lang: la valutazione di Noa si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Quella di Gabriel Jesus, brasiliano di 29 anni che ormai da tempo è il primo nome sulla lista per rinforzare la squadra, è invece inferiore ai 20 milioni di euro e l’Arsenal lo ha messo in vendita. Non convocato da Arteta sin dalla sfida con il City nel Community Shield e pronto a tuffarsi in un’altra avventura. Gli affari vanno sono legati, più che mai a sei giorni dalla fine di un mercato che Manna ha dovuto affrontare schivando i paletti imposti dal sovraffollamento della rosa e dai parametri Uefa. Anzi, per la precisione: ogni operazione in entrata, non soltanto quella eventuale di Jesus, è collegata alla cessione di Lang. Oltre a GJ, come è ovvio che sia, il Napoli studia piani alternativi: Marc Guiu, 20 anni, talento spagnolo ai margini del Chelsea che stuzzica l’interesse soprattutto in ottica futura. Un investimento rivolto al presente e in prospettiva; un giocatore che i Blues, come dicono in Inghilterra, valutano 25 milioni di sterline, cioè oltre 29 milioni di euro, e per il quale chiedono una percentuale sulla futura rivendita. Gioca in Francia, invece, il terzo uomo: Amine Gouiri, 26 anni, attaccante francese con cittadinanza marocchina dell’OM che ha segnato due gol allo Strasburgo all’esordio in Ligue 1, lanciando la prima vittoria dei marsigliesi. Ore decisive. Da Istanbul all’Italia.