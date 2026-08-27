Gabriel Jesus aspetta Lang: come cambia il mercato del Napoli con la cessione di Leao al Galatasaray

Gli ultimi giorni di mercato riservano spesso sorprese, ma la situazione al momento è in uno stallo dal quale sembra difficile uscirne: vendere per poi comprare è stata la linea da seguire per tutta l’estate. Alleggerire la rosa e provare a rinforzarla in alcuni settori strategici è diventato quasi un mantra, una necessità che per ora ha ritoccato soltanto la difesa, con gli arrivi di Favasuli e Badiashile. Gli altri reparti, invece, restano in attesa, anche perché in attacco e a centrocampo il Napoli ha ancora abbondanza e prima di aggiungere bisogna necessariamente togliere.

Lang, il caso più complicato

Il caso più delicato resta quello di Noa Lang, che sembrava destinato al Galatasaray e che invece, nella giornata di ieri, ha visto complicarsi, anzi praticamente chiudersi, la strada verso Istanbul. Il Gala per la fascia sinistra aveva un primo obiettivo che si chiama Rafa Leão. L’interesse per l’attaccante del Milan si è fatto ancora più insistente negli ultimi giorni, tanto che lo stesso portoghese avrebbe cominciato a snobbare le proposte arrivate dall’Inghilterra, e ieri sera i turchi si sono presentati a Casa Milan con un’offerta (accettata) da 45 milioni più bonus e una proposta da 10+2 al portoghese. Caratteristiche diverse, stesso ruolo di Lang, quello sulla fascia sinistra. E così Noa, almeno per ora, resta. Il giocatore vorrebbe trovare continuità e spazio, il Napoli invece non vuole svenderlo. La formula del prestito non convince, a meno che non sia accompagnata da un obbligo di riscatto. Su questo, tutte le parti sono d’accordo: l’olandese può partire, ma soltanto alle condizioni del club. Servirà dunque un’offerta che convinca De Laurentiis e che, soprattutto, riapra la porta di Istanbul o ne apra un’altra.

Gabriel Jesus resta in attesa

Perché senza uscite, insomma, non arrivano entrate. Gabriel Jesus aspetta da Londra, dove continua ad allenarsi con l’Arsenal ma resta ai margini del progetto di Arteta. Il brasiliano è il profilo individuato da Giovanni Manna per completare l’attacco, quello che più di tutti convince per caratteristiche ed esperienza. Il Napoli lo segue, ma al momento non può affondare il colpo. Anche Marc Guiu, spagnolo del Chelsea, resta nella lista del ds azzurro come Amine Gouiri del Marsiglia. Intanto il lavoro è soprattutto sulle uscite. Ngonge e Folorunsho si avvicinano al Monza. Resta in bilico anche la situazione di Cheddira, mentre Obaretin è già ufficialmente partito: il difensore si è trasferito in prestito al Lorient.