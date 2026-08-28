Intrigo Lang, se parte il Napoli va su Gabriel Jesus. Ma spunta anche Woltemade

Il destino di un attaccante del Milan tiene in sospeso il mercato del Napoli . Possibile? Certo: se Leao alla fine dovesse scegliere il Galatasaray, automaticamente Lang non sarebbe più un’opzione per i turchi e il nodo dell’ultimo colpo in attacco non sarebbe sciolto. Se invece Rafa opterà per l’Aston Villa, allora il Gala riaprirebbe le porte di Istanbul a Noa e il Napoli realizzerebbe una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto da 25 milioni di euro. E ricaverebbe un posto in rosa e un tesoro da investire su un attaccante nuovo di zecca per Allegri .

Napoli, per un nuovo attaccante serve l'uscita di Lang

La possibilità di un investimento senza uscite di spessore è sempre molto debole se non quasi nulla. Intendiamoci: sarebbe possibile, ma striderebbe con l’esigenza di rientrare nei parametri e di chiudere il mercato senza la necessità di esclusioni dolorose nelle liste in Italia e soprattutto in Europa. Ecco perché l’offerta dell’Atalanta per Lang (prestito a 2 milioni più 1 di bonus e 20 per il diritto di riscatto) è stata rifiutata. La Dea resta in agguato, ma la cessione al Gala permetterebbe di coltivare ancora sogni di mercato stile Gabriel Jesus, da sempre il primo nome dell’elenco che il ds Manna conserva gelosamente nel taschino della giacca.